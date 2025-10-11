Това е първият финтех еднорог в Украйна

Най-популярната необанка в страната получава тласък и оценка от милиарди долари от инвеститор

Американският фонд за предприемачество „Украйна–Молдова“ (UMAEF) инвестира във Fintech-IT Group – киевския ИТ холдинг, който стои зад софтуера на monobank. Сделката оценява компанията на 1 милиард долара, превръщайки я в първия финтех еднорог в Украйна. Освен това UMAEF организира консорциум от американски частни инвеститори, които ще се присъединят към инвестиционния кръг и ще заемат място в борда на директорите на холдинга, според фонда и украинските медии, съобщана The Recursive.

Защо сделката е важна отвъд оценката от 1 милиард долара?

Основана от предприемачите Олег Гороховски и Михайло Рогалски, Fintech-IT Group стои зад едно от най-популярните потребителски приложения в Украйна. Monobank е най-голямата необанка в страната и втората по мащаб банка за търговия на дребно. Към септември 2025 г. тя обслужва 9,9 милиона клиенти.

UMAEF описва инвестицията като игра за растеж и вот на доверие в технологичния капацитет на Украйна по време на война.

Кой стои зад инвестицията?

UMAEF, по-рано известен като Western NIS Enterprise Fund, е създаден от Конгреса на САЩ през 1994 г. и е финансиран със 150 милиона долара от правителството на САЩ. В продължение на три десетилетия фондът е инвестирал 190 милиона долара в 143 компании в Украйна и Молдова, като е помогнал за отключването на 2,4 милиарда долара последващ капитал.

Бордът се председателства от Денис А. Джонсън, а президент и главен изпълнителен директор е Ярослава З. Джонсън. Въпреки ребрандирането, фондът остава корпорация от Делауеър, управлявана от американски бизнес лидери.

Сигнал за украинската стартъп сцена

След пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., големите инвестиционни кръгове станаха изключителна рядкост. Затова решението на UMAEF се разглежда като знак на доверие от страна на американския капитал, че украинските компании продължават да имат потенциал за международен растеж.

Фондът дори заявява, че целта му е да „осигури комфорт за други големи американски инвеститори“ и да създаде предпоставки за евентуално листване на американска борса, докато компанията се разраства.

Какво купува UMAEF?

Fintech-IT Group е холдинг, включващ:

Fintech Band – оригиналният разработчик на monobank;

Kbyte1024 , AC DC Processing и Shake-to-Pay ;

доставчик на основен софтуер за Universal Bank, която издава картите на monobank.

Компанията обслужва десетки хиляди малки и средни предприятия, предоставяйки инструменти за цифрови плащания – сектор, който расте бързо, тъй като monobank се разширява от потребителски финанси към услуги за придобиване и търговия.

През август банката започна да изгражда собствена мрежа от платежни терминали – ключов етап към по-пълноценна екосистема за малкия бизнес.

Какво следва?

UMAEF все още не е уточнил допълнителните промени в управлението или конкретен график за евентуално IPO в САЩ.

Съоснователят Михайло Рогалски заяви пред украинския технологичен медиатор AIN, че новият капитал ще бъде насочен към развитието на пазара и решения за предприемачи. Това отразява визията на UMAEF: синергия между финанси и софтуер, партньорства с глобални мрежи като Visa и Mastercard, и монетизация на огромната потребителска база чрез свързани услуги.

Значението на „еднорога“

В Украйна етикетът „еднорог“ има не само символично, но и стратегическо значение. Той показва, че дори в условия на война страната може да излъчи глобално признати технологични компании. Fintech-IT Group вече стои редом до малък, но престижен клуб европейски доставчици на необанкови технологии.

За потребителите промяната ще бъде почти незабележима – monobank ще продължи да работи чрез Universal Bank със същото приложение и карти.

Но за основателите и инвеститорите това е историческа стъпка:

доказателство, че украинските финтех компании могат да привличат капитал при конкурентни условия, че САЩ подкрепят растежа на технологичния сектор и че пътищата към международните пазари остават отворени.

Ако Fintech-IT Group успее да развие своята стратегия за малкия и среден бизнес и да запази високото доверие на клиентите, значката „еднорог“ може да се превърне не просто в символ, а в устойчива реалност за украинската технологична сцена.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN