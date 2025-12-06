Това е най-скъпата търговска улица в света

Наемите достигат средно 20 482 евро годишно за квадратен метър

В празничния сезон, когато над Лондон се спуска здрач малко след 15:30 ч., Bond Street засиява. Този луксозен булевард в Мейфеър привлича хиляди посетители. А тази година улицата отбелязва нов рекорд – тя е най-скъпата търговска локация в света. Средните наеми за магазини са се повишили с 22% за една година, издигайки Bond Street от трето на първо място в годишната класация на Cushman & Wakefield, пред Via Monte Napoleone в Милано и Upper Fifth Avenue в Ню Йорк.

Снимка: Getty Images / iStock

Наемите на Bond Street вече достигат средно 20 482 евро годишно за квадратен метър. В Милано и Ню Йорк стойностите остават стабилни – съответно 20 000 и 18 359 евро. Следват Tsim Sha Tsui в Хонконг, Шанз-Елизе в Париж, Ginza в Токио и Bahnhofstrasse в Цюрих. Според Робърт Травърс от Cushman & Wakefield водещите търговски улици в света продължават да са толкова търсени заради уникалната комбинация от традиция, престиж и висока видимост.

Силното търсене при ограничено предлагане стои зад рязкото покачване на наемите. Участъкът между Piccadilly и Oxford Street е дълъг около 800 метра, като зоната около Clifford Street и Burlington Gardens е особено привлекателна за бижутерийни марки като Van Cleef & Arpels, Chopard и Bulgari. Експертите определят улицата като една от най-конкурентните търговски локации в света, където наемателите подписват дългосрочни договори при строги условия, пише Welt.

Високите цени изместиха някои утвърдени търговци – Fenwick затвори емблематичния си магазин на Bond Street миналата година, а Smythson of Bond Street също се оттегли. От силната привлекателност на адреса печелят близките улици: Oxford Street и Regent Street отчетоха ръст на наемите от около 10%, макар и оставайки в по-нисък ценови диапазон.

Как изглежда улицата по време на Коледа?

Фасадата на бутика на IWC Schaffhausen е украсена с огромна черна панделка и гирлянди, облели се от хиляди светлинки. Пред Sotheby’s се издига миниатюрна елхова гора, витрината на Gucci напомня луксозен адвент календар, а Dior озарява улицата с фантазна зелена сцена.

Тесните тротоари и пътното платно, известни с най-впечатляващата коледна украса в Лондон, се изпълват с минувачи и туристи. Те преминават покрай лондонската къща на Louis Vuitton, чиито три етажа са обвити в големи златни звезди – логото на марката – и стигат до най-зрелищната декорация за сезона: фасадата на Cartier, украсена с четири светещи кутии за подаръци и обрамчена от емблематичните пантери на бранда.

