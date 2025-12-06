Каква е разликата в цената между готовата и суровата риба на Никулден?

На 6-ти декември хиляди българи ще отпразнуват Никулден с риба

Честит Никулден на всички празнуващи именници и банкери! По традиция на днешният ден всяко семейство посреща празника с риба и тя се превръща в една от най-търсените стоки в магазините. 6-ти декември е празник и за Бургас, където всички граждани могат да получат безплатна готова риба през деня в центъра на града. Въпреки това екипът на "Бизнес новините" проверява, какви за разликите в цените между суровата и готовата за консумация риба.

Снимка: iStock

Готова риба

Витрина с готова риба в Бургас показват цените на продуктите за 100 грама. Най-скъпите предложения са печената ципура и лавракът на скара. Ципурата е обозначена с цена около 4,20 лв., докато лавракът на скара е коригиран ръчно на 4,20 лв. Намира също и пържен шаран, който струва 3,70 лв., което го прави една от най-достъпните готови риби във витрината. Между тях е скумрията на скара с цена 3,50 лв.

Сурова риба

Традиционният шаран запазва миналогодишната си стойност – около 10 лв. за килограм. При други сезонни риби обаче се наблюдава сериозно повишение, като паламудът достига 16 лв./кг, чернокопът е с над 50% по-висока цена, а скумрията се покачва от 8 на 14 лв./кг.

Снимка: bTV

Освен шарана, жителите активно търсят и други видове риба. Котлетът от прясна сьомга се продава за 35–43 лв./кг, което означава, че парче от около 250 грама струва между 8 и 10 лв. Паламудът тази година се предлага за около 15 лв./кг, а ципурата за 18–23 лв./кг. Сьомговата пъстърва също се радва на интерес, със стойности между 15 и 20 лв./кг. Магазини и заведения разширяват избора с готови ястия – пържен шаран на цена около 20 лв. за 500 грама, както и пълнен шаран по поръчка, при който цената варира значително – от 19,90 до 60 лв./кг, в зависимост от рецептата и големината на рибата. Очаква се увеличение на цените по време на празника.

