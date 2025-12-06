"Прекарах 27 години в обиколка на света без транспорт, ето как се изхранвах"

Какво разказва пътешественикът за изживяването си

Мъж, прекарал повече от четвърт век в околосветско пътешествие пеша, разкри как финансира своята „експедиция Голиат“, в рамките на която е изминал от Южна Америка до Румъния.

Карл Бушби, бивш британски парашутист, започва пътуването си в края на 20-те си години, като тръгва от Пунтас Аренас в Чили през 1998 г. с цел да достигне родния си град Хъл и да стане първият човек, обиколил света пеша, без транспорт и по един непрекъснат път. Той е изминал почти 30 000 мили.

Въпреки че първоначално е възнамерявал да прекара само осем години в околосветско пътешествие, поредица от нещастия и геополитически развития забавят пътуването му, което означава, че Бушби вече е на 56 години и навлиза в последния етап от 27-годишното си пътешествие.

Но с такава изумителна история за сила на духа, упоритост и постоянство, мнозина, които са наясно с Бушби в съвременната епоха благодарение на социалните медии, се оказват объркани как е успял да поддържа походката си толкова дълго, както финансово, така и по отношение на човешката издръжливост.

„Смесица от оцеляване, доброта на непознати, семейство, договор за книга и спонсори“, сподели Бушби със своите последователи в коментар в TikTok, след като беше притискан за подробности относно финансирането си. Въпреки това, подобно на околосветското му пътуване, това финансиране е всичко друго, но не и лесно.

Бившият парасейджър публикува книга през 2007 г., озаглавена „Гигантски стъпки“, за първия етап от пътуването му до прекосяването на Беринговия проток в Русия. Въпреки че успехът му осигуряваше приходи, Бушби все още се оказваше зависим от приятели и спонсорски договори.

Но след това, след финансовата криза през 2008 г. и проблемите с руската му виза, изследователят се озова без спонсорство и в принудителна двугодишна пауза. Но след малко помощ и промяна на позицията от руснаците, през 2011 г. той продължи прехода си през Сибир.

Като оставим настрана финансовите затруднения, Бушби е преминал през някои доста ужасяващи места, като двете, на които най-малко би искал да се върне, включват Дариенския проток, участък от дъждовна гора между Панама и Колумбия без пътища, който той описва като „картели и наркоплантации, а след това наистина, наистина сурова джунгла“.

Той също не се е насладил на Беринговия проток, където е имал потенциално животозастрашаваща близка среща с полярна мечка.

Какво яде Карл Бушби по време на 27-годишното си пътуване?

Скорошно видео в TikTok дава допълнителни насоки за това как бившият парашутист е успял да прекоси света с оскъден бюджет и да живее с диета, която много от нас не могат да си представят.

Описвайки подробно какво яде, докато се разхожда през странни и отдалечени места, той обясни как се прехранва всеки ден. „Просто събирам неща край пътя“, каза той на феновете си.

След това той обясни как работи това сега, когато е само на 2000 км от дома си.

Само четири процента от пътуването му, след като прекоси Монголия през 2017 г. и преплува Каспийско море миналата година, Бушби вече си позволява малкия лукс да събира храна от малки магазини и бензиностанции в отдалечени части на Румъния.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN