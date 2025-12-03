BGN → EUR
Свят Експерт разкрива нещо, което всеки трябва задължително да направи след полет

Експерт разкрива нещо, което всеки трябва задължително да направи след полет

Свят

bTV Бизнес екип

Какво е то

Експерт сподели трик, който може да помогне за предотвратяване на някои от неприятните последици от пътуването със самолет.

Пътуването със самолет не е точно най-приятното преживяване - да си заседнал в метална тръба със стотици непознати.

Когато добавите факта, че седите в кабина под налягане, пълна със застоял рециклиран въздух, това не подобрява много преживяването.

След това, разбира се, добавяте всички хора, които са били на вашето място преди вас, с ръце по същата масичка, която разгъвате, и подлакътниците, на които поставяте ръцете си. Именно този аспект на пътуването със самолет го прави идеално място да се натъкнете на нещо неприятно, пише Unilad.

Най-дългият директен полет в света ще свързва тези две страни

Карън Дуус, професор по микробиология и имунология в университета Туро в Невада, обясни: „Въздухът около всички нас и всяко друго живо същество, с което се сблъскваме, е заобиколен от малък облак от микроби, кожни частици и прахови частици, директно от телата или дрехите ни.

„Когато хората се събират в тясно пространство, тези малки лични облаци се смесват и част от тях се обменят и полепват по нас или по дрехите ни, докато се докосваме, седим или лежим на различни повърхности, минаваме покрай хора, домашни любимци, животни и растения.“, казва професорът.

Много от нас слизат от самолета с това неприятно мръсно чувство, сякаш застоялият въздух в кабината някак си се е залепил за нас.

Д-р Ани ДеПаскуале, която е специалист по семейна медицина и е основала Collaborating Docs, добави, че има и повишен риск, ако някой на вашия полет е болен.

„Рискът от предаване се увеличава в рамките на около един ред или един метър“, каза тя. „Кашлицата и кихането все още могат да изпращат капчици върху ръкавите, скута или шала ви, дори при наличие на силна филтрация в кабината.“, казва тя.

ДеПаскуале сподели, че трябва е просто да хвърлите дрехите си в пералнята веднага щом се приберете у дома.

Ryanair може да спре всички полети до тези дестинации през 2026 г.

Можете също така да вземете душ, което повечето от нас вероятно биха искали да направят така или иначе, за да отмият усещането от самолета.

Ако искате да стигнете още по-далеч, можете също да нанесете дезинфектант върху предмети, с които влизате в чест контакт.

Телефоните и таблетите са добро място за начало, като пръстите ни размазват всякакви неща по екраните им.

