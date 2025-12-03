Експерт разкрива нещо, което всеки трябва задължително да направи след полет

Какво е то

Експерт сподели трик, който може да помогне за предотвратяване на някои от неприятните последици от пътуването със самолет.

Пътуването със самолет не е точно най-приятното преживяване - да си заседнал в метална тръба със стотици непознати.

Когато добавите факта, че седите в кабина под налягане, пълна със застоял рециклиран въздух, това не подобрява много преживяването.

След това, разбира се, добавяте всички хора, които са били на вашето място преди вас, с ръце по същата масичка, която разгъвате, и подлакътниците, на които поставяте ръцете си. Именно този аспект на пътуването със самолет го прави идеално място да се натъкнете на нещо неприятно, пише Unilad.

Карън Дуус, професор по микробиология и имунология в университета Туро в Невада, обясни: „Въздухът около всички нас и всяко друго живо същество, с което се сблъскваме, е заобиколен от малък облак от микроби, кожни частици и прахови частици, директно от телата или дрехите ни.

„Когато хората се събират в тясно пространство, тези малки лични облаци се смесват и част от тях се обменят и полепват по нас или по дрехите ни, докато се докосваме, седим или лежим на различни повърхности, минаваме покрай хора, домашни любимци, животни и растения.“, казва професорът.

Много от нас слизат от самолета с това неприятно мръсно чувство, сякаш застоялият въздух в кабината някак си се е залепил за нас.

Д-р Ани ДеПаскуале, която е специалист по семейна медицина и е основала Collaborating Docs, добави, че има и повишен риск, ако някой на вашия полет е болен.

„Рискът от предаване се увеличава в рамките на около един ред или един метър“, каза тя. „Кашлицата и кихането все още могат да изпращат капчици върху ръкавите, скута или шала ви, дори при наличие на силна филтрация в кабината.“, казва тя.

ДеПаскуале сподели, че трябва е просто да хвърлите дрехите си в пералнята веднага щом се приберете у дома.

Можете също така да вземете душ, което повечето от нас вероятно биха искали да направят така или иначе, за да отмият усещането от самолета.

Ако искате да стигнете още по-далеч, можете също да нанесете дезинфектант върху предмети, с които влизате в чест контакт.

Телефоните и таблетите са добро място за начало, като пръстите ни размазват всякакви неща по екраните им.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN