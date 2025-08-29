Това е най-красивият град в Европа за 2025 година

Той попада на 11-то място в света

Флоренция беше официално обявена за най-красивия град в Европа за 2025 г. според класацията на Travel + Leisure. Това признание е част от глобалното проучване за „Най-добрите градове в света“, където Флоренция заема 11-о място – най-високо класираният европейски град в подреждането.

Снимка: iStock

Въпреки силната конкуренция от дестинации в Азия и Латинска Америка, като Сан Мигел де Аленде в Мексико, Чианг Май в Тайланд и Токио в Япония, Флоренция доказва, че класиката остава вечна. Градът съхранява ренесансовия си блясък и се допълва с модерен дух, което го прави предпочитан избор за пътуващите от целия свят. Според Travel + Leisure, високата оценка на Флоренция се дължи не просто на туристическите й забележителности, а на цялостното изживяване, което градът предлага.

Потвърждение на културната стойност на Флоренция идва и от друга световна класация – тази на Time Out за най-добрите градове в света за култура през 2025 г., където италианският град е поставен на второ място след Париж. Историческият център дава възможност на туристите да видят Дуомото, галерия Уфици, Понте Векио и Палацо Пити само в рамките на един ден, без нужда от транспорт. Флоренция има и модерни галерии, арт инсталации, фестивали и културни събития правят града живо средище на творчество.

Освен признанието на читателите на Travel + Leisure с висока оценка от 90.08, Флоренция е и носител на отличието „Зала на славата на WBA“, което я поставя сред най-елитните градски дестинации в света.

