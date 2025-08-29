1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
Последвайте ни
1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
Свят Това е най-красивият град в Европа за 2025 година

Това е най-красивият град в Европа за 2025 година

bTV Бизнес екип

Той попада на 11-то място в света

Флоренция беше официално обявена за най-красивия град в Европа за 2025 г. според класацията на Travel + Leisure.  Това признание е част от глобалното проучване за „Най-добрите градове в света“, където Флоренция заема 11-о място – най-високо класираният европейски град в подреждането.

Снимка: iStock

Въпреки силната конкуренция от дестинации в Азия и Латинска Америка, като Сан Мигел де Аленде в Мексико, Чианг Май в Тайланд и Токио в Япония, Флоренция доказва, че класиката остава вечна. Градът съхранява ренесансовия си блясък и се допълва с модерен дух, което го прави предпочитан избор за пътуващите от целия свят. Според Travel + Leisure, високата оценка на Флоренция се дължи не просто на туристическите й забележителности, а на цялостното изживяване, което градът предлага.

Ресторант в Италия налага такса, ако не искате определена съставка върху пицата

Потвърждение на културната стойност на Флоренция идва и от друга световна класация – тази на Time Out за най-добрите градове в света за култура през 2025 г., където италианският град е поставен на второ място след Париж.  Историческият център дава възможност на туристите да видят Дуомото, галерия Уфици, Понте Векио и Палацо Пити само в рамките на един ден, без нужда от транспорт. Флоренция има и модерни галерии, арт инсталации, фестивали и културни събития правят града живо средище на творчество. 

Освен признанието на читателите на Travel + Leisure с висока оценка от 90.08, Флоренция е и носител на отличието „Зала на славата на WBA“, което я поставя сред най-елитните градски дестинации в света. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата