Това е най-тегленото приложение в Европа, не е TikToк

Вижте целият списък на най-изтегляните приложения

Светът на приложенията непрекъснато се променя. Преди години Facebook бе най-тегленото прложение в света, но много скоро беше детронирано и загуби позиции в много страни. Тогава се появи TikTok и заля магазините за приложения. Но, както всичко на този свят, и неговата слава не бе вечна.

В начолот, когато Facebook беше кралят на магазините за приложения, ChatGPT на OpenAI дори не съществуваше, но сега доминира в изтеглянията.

И така, кои приложения са най-изтегляните в цяла Европа? Ето класацията на най-изтегляните приложения в ЕС за 2025 г. показва предпочитанията на потребителите Euronews.

Топ 20 на най-изтегляни приложения

Снимка: iStock

Най-изтегляното приложение в ЕС през 2025 г. беше ChatGPT, с малко над 64 милиона изтегляния. То е ясен лидер, следвано от Temu с близо 44 милиона. След първите две приложения, броят на изтеглянията спада до около 27 милиона. Оттам нататък класациите са много близки, без големи разлики до 20-то място, където Snapchat регистрира малко над 16 милиона изтегляния.

Threads (27,3 милиона), TikTok (26,8 милиона), CapCut (25,5 милиона) и Google Gemini (25,2 милиона) са регистрирали по над 25 милиона изтегляния.

След това се нареждат WhatsApp Messenger (24,4 милиона), Revolut (23,9 милиона), Vinted (23,3 милиона) и Lidl Plus (22,9 милиона), които допълват челната десетка.

Duolingo, SHEIN, Instagram и Telegram също регистрираха над 21 милиона изтегляния.

Klarna, Uber, Microsoft Teams, Canva, Pinterest и Snapchat също са в топ 20, с изтегляния, вариращи от 16,4 милиона до 17,9 милиона.

Изтеглянията не са равни на приходите в икономиката на приложенията

Прогнозите на AppFigures за 2025 г. показват нарастваща разлика между популярността и рентабилността на европейския пазар на приложения. Докато безплатните приложения за продуктивност и пазаруване доминират при изтеглянията, развлекателните и абонаментните платформи са истинските двигатели на приходите.

Класацията по приходи разказва съвсем различна история от изтеглянията. TikTok е най-печелившото приложение в ЕС, генериращо над 740 милиона евро приходи, въпреки че е едва на четвърто място по изтегляния.

ChatGPT следва на второ място по приходи (448 милиона евро), което показва, че абонаментите с изкуствен интелект превръщат потребителите в плащащи клиенти в голям мащаб.

Приложенията за запознанства се класират по приходи, а не по изтегляния

Tinder (429 милиона евро) е на трето място, което показва трайната сила на приложенията за запознанства в монетизацията, дори без да се появява сред 20-те най-изтегляни приложения.

Не става въпрос само за Tinder. В топ 20 на приходите са включени още Bumble (14-то място, 125 милиона евро) и Badoo Dating (20-то място, 81 милиона евро). Нито една от тях не се появява в топ 20 по изтегляния.

Приложенията, изградени около абонаменти, премиум функции и дигитално съдържание, доминират в приходите. Стрийминг платформи като Disney+ (351 милиона евро) и Amazon Prime Video (323 милиона евро), заедно с услуги като Google One (283 милиона евро) и YouTube (243 милиона евро), отразяват тази тенденция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN