5 приложения на телефона ви, които крият риск от загуба на лични данни

Излишни предварително инсталирани и допълнителни приложения

Независимо дали използвате Samsung, Xiaomi, Huawei или iPhone, всички смартфони ви позволяват да инсталирате безброй приложения. Докато много от тях са полезни или предназначени за забавление, някои проследяват вашите дейности и събират данни без ваше знание. Това може да включва достъп до вашето местоположение, снимки, контакти или друга чувствителна информация. Дори популярните и широко използвани приложения понякога записват почти всяко ваше движение. Препоръка: редовно проверявайте разрешенията в настройките на устройството. Ако приложението изисква данни, които не са необходими за неговото използване, помислете за деинсталирането му, пише Govorise.

Излишни предварително инсталирани и допълнителни приложения

Снимка: iStock

Много потребители забравят, че устройствата им вече са снабдени с множество вградени инструменти. И все пак милиони изтеглят допълнителни QR скенери, гласови рекордери, калкулатори, календари и приложения за фенерчета. Според Reader's Digest , такива приложения често изискват достъп, който не е необходим за тяхната функционалност - като например вашия микрофон или контакти - и предават събраните данни на разработчици, които могат да ги монетизират. Понякога подобни приложения са и средство за разпространение на зловреден софтуер.

Приложения за социални медии

Споделянето на местоположението ви в Instagram, Facebook или WhatsApp може да бъде удобно, но е свързано с рискове. Ако имате публичен профил, не само вашите приятели, но и непознати могат да знаят кога сте далеч. Освен това, платформите често продават данните ви на трети страни за рекламни цели.

Приложения за фитнес и здраве

Снимка: iStock

Приложенията за проследяване на здравето събират данни за вашия сън, диета, физическа активност и дори местоположение, докато бягате или карате колело. Ако приложението е от неизвестен производител, съществува по-голям риск данните ви да попаднат в грешни ръце, което позволява на трети страни да проследяват ежедневните ви дейности.

Навигационни приложения

Навигационните приложения логично се нуждаят от достъп до вашето местоположение, но и тук има рискове. Ако приложението съхранява историята на движението ви, производителите могат да използват тези данни за реклама или анализ на обичайните ви маршрути. Препоръчително е да използвате приложения от добре познати и доверени доставчици.

Мобилни игри

Дори прости игри могат да събират данни. Един пример е популярната игра „Angry Birds“, за която се твърди, че е била наблюдавана от NSA. Въпреки че не е по вина на разработчика, подобни случаи показват колко уязвими могат да бъдат данните.

Как да се защитите?

Най-лесният начин да намалите риска е да използвате VPN (виртуална частна мрежа), която скрива вашия IP адрес и пренасочва данните ви през защитени сървъри. Това ви прави по-анонимни и онлайн дейностите ви по-добре защитени.

В допълнение към VPN мрежите, приложенията за наблюдение на цифрови пръстови отпечатъци, като например Bitdefender Digital Identity Protection, също са полезни, тъй като разкриват кои приложения събират вашите данни и ви позволяват да предприемете действия. Въпреки че някои приложения не могат да бъдат напълно премахнати от ежедневието ви, е възможно да ограничите проследяването им чрез задаване на разрешения. Чрез редовен преглед и наблюдение на приложенията, потребителите могат значително да подобрят поверителността и защитата на личните си данни.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN