Чайна Мотор Къмпани е най-големият вносител и ексклузивен дилър на китайски автомобили в България

Компанията е единственият официален и ексклузивен представител на марките от групата на DONGFENG за България и Сърбия

Българската компания „Чайна Мотор Къмпани“ АД, изпраща поредна успешна година и затвърждава позицията си на най-големия вносител на китайски автомобили на българския пазар.

Дружеството е изключителен и оторизиран представител на автомобили с марката DONGFENG. Като единствен вносител компанията представя на българския пазар богато портфолио от модели като: SHINE, SHINE GS, SHINE MAX, BOX, MAGE, HUGE, Е70, VIGO, 007, 008, DF6.

Също така компанията представлява останалите дъщерни марки от групата на DONGFENG – FORTHING, M-HERO и DFSK. Всяка марка включва своя отделна моделна гама, както следва: Forthing: Т5, S7, M4, V9; M-HERO: 817, 917; DFSK: 500, 600, E5, E5 PLUS.

„Чайна Мотор Къмпани“ единствено може да гарантира произход и гаранция на автомобилите от марките, закупени от деветте си официално оторизирани дилъри в страната, сред които „Булвария – Клон София“ ЕООД с две локации в столицата, „Салина – 25“ ЕООД – Пловдив, „Булвария“ ЕООД – Варна, „Бургас Авто“ АД, „Веко Ойл“ ЕООД – Русе, Велико Търново, Габрово, „Би Ауто“ ЕООД – Ямбол.

Всеки дилър разполага със собствен сервизен център, като през 2025 г. официалният вносител добави още оторизирани сервизни центрове към мрежата си, с което общият им брой вече е 13. До края на 2026 г. броят им се планира да достигне 50, осигурявайки надежден сервиз и професионално следпродажбено гаранционно и сервизно обслужване.

„Чайна Мотор Къмпани“ притежава правата за цялото портфолио от групата на DONGFENG и в Сърбия, където разширява моделната си гама с премиум бранда VOYAH.

„Чайна Мотор Къмпани“ развива активно дейност на Балканите от четири години и е сред най-бързо растящите и развиващи се вносители на китайски автомобили в региона с продадени над 2500 броя до момента. Амбициите на компанията са мрежата от представителства и сервизи в България, Сърбия и други балкански държави да продължи да се развива и разширява динамично.

