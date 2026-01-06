BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1664 BGN
Петрол
60.89 $/барел
Bitcoin
$93,777.7
Последвайте ни
1 USD
1.1664 BGN
Петрол
60.89 $/барел
Bitcoin
$93,777.7
БГ Бизнес Чайна Мотор Къмпани е най-големият вносител и ексклузивен дилър на китайски автомобили в България

Чайна Мотор Къмпани е най-големият вносител и ексклузивен дилър на китайски автомобили в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Компанията е единственият официален и ексклузивен представител на марките от групата на DONGFENG за България и Сърбия

Българската компания „Чайна Мотор Къмпани“ АД, изпраща поредна успешна година и затвърждава позицията си на най-големия вносител на китайски автомобили на българския пазар. 

Дружеството е изключителен и оторизиран представител на автомобили с марката DONGFENG. Като единствен вносител компанията представя на българския пазар богато портфолио от модели като: SHINE, SHINE GS, SHINE MAX, BOX, MAGE, HUGE, Е70, VIGO, 007, 008, DF6. 

Също така компанията представлява останалите дъщерни марки от групата на DONGFENG – FORTHING, M-HERO и DFSK. Всяка марка включва своя отделна моделна гама, както следва: Forthing: Т5, S7, M4, V9; M-HERO:  817, 917; DFSK: 500, 600, E5, E5 PLUS. 

„Чайна Мотор Къмпани“ единствено може да гарантира произход и гаранция на автомобилите от марките, закупени от деветте си официално оторизирани дилъри в страната, сред които „Булвария – Клон София“ ЕООД с две локации в столицата, „Салина – 25“ ЕООД – Пловдив, „Булвария“ ЕООД – Варна, „Бургас Авто“ АД, „Веко Ойл“ ЕООД – Русе, Велико Търново, Габрово, „Би Ауто“ ЕООД – Ямбол. 

Всеки дилър разполага със собствен сервизен център, като през 2025 г. официалният вносител добави още оторизирани сервизни центрове към мрежата си, с което общият им брой вече е 13. До края на 2026 г. броят им се планира да достигне 50, осигурявайки надежден сервиз и професионално следпродажбено гаранционно и сервизно обслужване.  

„Чайна Мотор Къмпани“ притежава правата за цялото портфолио от групата на DONGFENG и в Сърбия, където разширява моделната си гама с премиум бранда VOYAH.

„Чайна Мотор Къмпани“ развива активно дейност на Балканите от четири години и е сред най-бързо растящите и развиващи се вносители на китайски автомобили в региона с продадени над 2500 броя до момента. Амбициите на компанията са мрежата от представителства и сервизи в България, Сърбия и други балкански държави да продължи да се развива и разширява динамично.       

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата