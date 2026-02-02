BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
64.52 $/барел
Bitcoin
$75,307.7
Последвайте ни
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
64.52 $/барел
Bitcoin
$75,307.7
Свят Топ технологични лидери споделят как отделят време за стратегическо мислене

Топ технологични лидери споделят как отделят време за стратегическо мислене

bTV Бизнес екип

Много мениджъри имат собствен метод за по-добра концентрация

В свят, изпълнен с непрекъснати разсейвания и звуци, все по-трудно е човек да се съсредоточи върху една конкретна задача. Трима висши мениджъри от Slack, EY и Superhuman разкриват как рестартират“ ежедневието си, за да освободят време и пространство за стратегическо мислене, въпреки натоварените си графици.

Общата им практика е, че независимо дали изключват телефона или сменят физическата си среда, всички посочват, че дистанцирането от източниците на разсейване им позволява да се фокусират върху текущите задачи, предава Business Insider. 

Снимка: Getty Images/iStock

Паркер Харис, CTO на Slack

Паркер Харис обяснява, че когато се налага да се концентрира върху определена задача, той изключва звука на всички известия напълно и обръща телефона с екрана надолу, за да не се изкушава да го проверява. Мразя звука на известие или който и да е друг звук“, казва той. Въпреки това в ежедневието си Харис държи известията включени, но не отговаря веднага на всяко съобщение, защото работи в среда, водена от прекъсвания“. Всички трябва да намерим начин да се концентрираме“, заключава той.

Джо Депа, Главен директор по иновации на EY

Джо Депа споделя, че когато му предстои наистина дълбоко мислене“ като обмисляне на стратегия или подготовка за презентация често излиза на разходка или тича навън. Освен това играе футбол и тренира отборите на сина си. Според него излизането навън го отделя от компютъра и другите устройства, позволявайки му просто да мисли“. Депа допълва, че при поредица от пътувания или интервюта мозъкът му прегаря“, затова поддържането на баланс е ключово. Трябва да имаме тази почивка“, подчертава той.

Премиерът на Бавария иска германците да работят един час повече седмично

Шишир Мехрота, CEO на Superhuman

Шишир Мехрота отбелязва, че смяната на физическото място е много полезна за рестартиране и че хората често подценяват ползата от една разходка. Той се стреми да избягва определени фиджетинеща, към които хората посягат, за да изтрият“ мислите си или да прочистят палитрата“. Фиджетът, който се старая да избягвам, са социалните медии от тях няма спасение“, казва Мехрота. Вместо това предпочита интелектуални игри, особено такива със семейството си. Когато шофира, той слуша подкасти, като особено обича Acquired“, в което подробно се разказва историята на известни компании като LVMH и Google. Избирайте добри прочиствания на палитрата, за които се чувствате добре“, съветва Мехрота.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата