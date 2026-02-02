Премиерът на Бавария иска германците да работят един час повече седмично

Той настоя още и за премахване на болничните по телефона

Премиерът на Бавария Маркус Зьодер заяви, че икономическите трудности на Германия могат да бъдат преодолени чрез пакет от мерки, сред които е и въвеждането на допълнителен един час работа седмично, предава БНР.

В интервю за германската обществена телевизия А Ер Де той настоя още за премахване на болничните по телефона – идея, която се подкрепя и от канцлера Фридрих Мерц, както и за поетапно ограничаване на възможността за пенсиониране на 63-годишна възраст.

Снимка: Getty Images/iStock

В момента хората имат право да се пенсионират на тази възраст без намаление на доходите си, ако са правили вноски в държавната пенсионна система повече от 45 години. За онези, които се оттеглят от пазара на труда с по-кратък осигурителен стаж, пенсиите се намаляват с определен процент.

Според баварския премиер неговите предложения следва да бъдат приложени от управляващата коалиция възможно най-бързо. Германската икономика в момента се сблъсква с редица предизвикателства, включително структурни слабости, продължаваща инфлация и високи цени на енергията.

„Блумбърг“ посочва, че след последната рецесия прогнозите сочат икономически растеж между 1 и 1,3% от брутния вътрешен продукт през тази година, като основният двигател се очаква да бъдат правителствените инвестиции в инфраструктурата и отбраната.

