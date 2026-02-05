Топ европейска забележителност раздава хиляди безплатни билети

Всеки може да кандидатства онлайн

Славната Саграда Фамилия на Антонио Гауди е в списъка с желания на всеки пътешественик в Барселона, но сега имате възможността да се насладите на целия ѝ архитектурен блясък, без да похарчите нито стотинка?

За да отбележат тазгодишния Феста Санта Еулалия – това е ежегодният зимен фестивал в Барселона, който чества едноименния светец-покровител на града – 8500 билета за посещение на базиликата, музея и неговата лъскава нова зала (която отвори врати едва през декември), се разиграват на томбола, пише Time out.

Дните на отворените врати ще се проведат на 14 и 15 февруари, като притежателите на безплатни билети ще имат право да влизат съответно между 15:00 и 17:30 часа и от 15:00 до 19:00 часа. Планирате да сте в Барселона на тези дати?

За да участвате в конкурса за безплатни билети, трябва да се регистрирате чрез формуляра на официалния уебсайт до 21:00 часа местно време в неделя, 8 февруари. Списъкът с късметлиите ще бъде публикуван там в понеделник, 9 февруари, и ако успеете, ще получите не два, не три, а четири билета за избрания от вас часови интервал.

Ако сте жител на Барселона, но този път нямате късмет в тегленето, не се страхувайте. За да отбележи стогодишнината от смъртта на Гауди, 2026 г. е обявена от града за „Година на Гауди“ и местните жители могат да се възползват от 50% отстъпка за билети за Саграда Фамилия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Източник: https://businessnovinite.bg/svjat/cenata-na-srebroto-se-srina-s-nad-15-a-zlatoto-poevtinja-s-poveche-ot-3.html?campaignsrc=clipboard