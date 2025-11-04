Популярна европейска дестинация забранява изцяло краткосрочните наеми - ето коя

Предвижда се постепенно премахване на над 10 000 лиценза за туристически апартаменти

Барселона обяви план за забрана на краткосрочните туристически наеми до 2028 г. Кметът Жауме Колбони заяви, че целта е да се сложи край на ерата на Airbnb, която превърна града в една от най-популярните туристически дестинации в света. Новината предизвика широк обществен резонанс, тъй като промяната ще засегне начина, по който градът живее, наема и приема туристи.

Този ход е сред най-дръзките мерки за жилищно регулиране, предприемани някога в Европа. Докато част от жителите приветстват инициативата, други предупреждават, че това може да окаже сериозно влияние върху икономиката на града. Планът предвижда постепенно премахване на над 10 000 лиценза за туристически апартаменти в следващите три години, пише Еuro weekly news. След 2028 г. тези апартаменти вече няма да могат да се отдават под наем на туристи, без никакви изключения.

С други думи, популярните краткосрочни жилища – от апартаменти в Airbnb до бутикови квартири в Готическия квартал и Ешампле – ще изчезнат напълно. „Искаме да върнем домовете на местните жители“, заяви Колбони. „Барселона не може да продължава да губи жилища заради туризма, докато младите хора и семействата са изтласквани.“ Градът вече е информирал Airbnb и други платформи, че лицензите няма да бъдат подновявани, а на нарушителите могат да бъдат наложени глоби или да загубят правото да отдават имота си под наем.

Според доклад на PwC туристическите имоти генерират 1,9 милиарда евро за икономиката на Барселона – около 1,9% от БВП – и осигуряват над 40 000 работни места в хотелиерството, търговията и развлекателния сектор. Критиците предупреждават, че забраната може да засегне ресторанти, магазини и нощни заведения, зависещи от туристите. PwC посочва, че приходите за ресторанти възлизат на 331 милиона евро, за търговията на дребно – 181 милиона, а за развлечения и култура – 134 милиона евро.

Въпреки това, за много местни жители решението се възприема като дългоочаквана победа. Някои приветстват строгите мерки срещу прекомерния туризъм, докато други смятат, че това е рискован експеримент, който може да промени идентичността на Барселона като космополитна дестинация. До 2028 г. градът може да се превърне в първата голяма европейска столица, която напълно забранява краткосрочните наеми. Остава да се види дали това ще доведе до по-ниски наеми или ще пренасочи туристите към съседните градове. Барселона официално обяви „война“ на Airbnb и светът ще наблюдава внимателно последствията.

