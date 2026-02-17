Топ 5 най-богати спортисти, участвали на Олимпийски игри

Ето и колко притежават

Олимпийските игри често се свързват с аматьорски дух и национална гордост, но за някои атлети те са и трамплин към многомилионни кариери. Част от най-богатите спортисти в света имат олимпийско участие в автобиографията си – дори когато по-голямата част от богатството им идва извън олимпийската арена.

Ето кои са сред най-заможните олимпийци в историята (по публично достъпни оценки на нетното им състояние):

Майкъл Джордан

Спорт: Баскетбол

Олимпийско участие: 1984, 1992

Оценено състояние: над $3 млрд.

Шесткратният шампион в НБА и глобален бранд в спортния маркетинг печели злато с отбора на САЩ в Лос Анджелис (1984) и е част от легендарния „Dream Team“ в Барселона (1992). Основната част от богатството му идва от дългогодишното партньорство с Nike (линията Air Jordan), инвестиции и собствеността в NBA франчайз. Джордан остава пример как олимпийската експозиция може да подсили глобалната разпознаваемост на един спортист.

Йон Цириак

Спорт: Тенис (и хокей на лед)

Олимпийско участие: 1964 (хокей на лед)

Оценено състояние: над $1 млрд.

Преди да стане бизнес магнат, Йон Цириак представлява Румъния на Зимните олимпийски игри в Инсбрук през 1964 г. като хокеист. По-късно изгражда империя в банкирането, застраховането и недвижимите имоти. Той е сред малкото олимпийци, превърнали спортната си кариера в платформа за мащабен инвестиционен успех в Източна Европа.

Леброн Джеймс

Спорт: Баскетбол

Олимпийско участие: 2004, 2008, 2012

Оценено състояние: над $1 млрд.

Четирикратният шампион в НБА има два олимпийски златни медала (Пекин 2008 и Лондон 2012). Освен спортните си договори, Леброн изгражда диверсифицирано портфолио – медийна компания, инвестиции в технологични стартъпи и дялове в спортни клубове. Той е сред първите активни баскетболисти, достигнали статут на милиардер.

Снимка: Getty Images

Спорт: Плуване

Олимпийско участие: 2000–2016

Оценено състояние: около $100 млн.

Най-титулуваният олимпиец в историята с 23 златни медала превърна успеха си в дългосрочни рекламни договори и бранд партньорства. Въпреки че богатството му е по-скромно от това на баскетболните икон и, Фелпс остава пример за това как олимпийската доминация може да се капитализира чрез глобални спонсорства.

Серена Уилямс

Спорт: Тенис

Олимпийско участие: 2000, 2008, 2012, 2016

Оценено състояние: над $250 млн.

С четири олимпийски златни медала и 23 титли от Големия шлем, Серина Уилямс е сред най-успешните спортистки на всички времена. След активната си кариера тя се фокусира върху инвестиции чрез собствен фонд за рисков капитал, подкрепящ стартиращи компании, особено основани от жени и представители на малцинства.

Олимпиадата като платформа за бранд стойност

Интересното е, че при повечето от тези имена олимпийските награди не са основният източник на доходи. Финансовият успех идва от:

дългосрочни рекламни договори

интелигентни инвестиции

изграждане на личен бранд

собствен бизнес или дялово участие

Олимпийските игри обаче дават нещо безценно – глобална легитимност. За милиони зрители по света олимпийският медал остава символ на върхово постижение, което значително повишава пазарната стойност на спортиста.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN