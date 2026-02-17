BGN → EUR
Свят Топ 5 най-богати спортисти, участвали на Олимпийски игри

Топ 5 най-богати спортисти, участвали на Олимпийски игри

Свят
 

Ето и колко притежават

Олимпийските игри често се свързват с аматьорски дух и национална гордост, но за някои атлети те са и трамплин към многомилионни кариери. Част от най-богатите спортисти в света имат олимпийско участие в автобиографията си – дори когато по-голямата част от богатството им идва извън олимпийската арена.

Ето кои са сред най-заможните олимпийци в историята (по публично достъпни оценки на нетното им състояние):

Майкъл Джордан

Спорт: Баскетбол
Олимпийско участие: 1984, 1992
Оценено състояние: над $3 млрд.

Шесткратният шампион в НБА и глобален бранд в спортния маркетинг печели злато с отбора на САЩ в Лос Анджелис (1984) и е част от легендарния „Dream Team“ в Барселона (1992). Основната част от богатството му идва от дългогодишното партньорство с Nike (линията Air Jordan), инвестиции и собствеността в NBA франчайз. Джордан остава пример как олимпийската експозиция може да подсили глобалната разпознаваемост на един спортист.

Всеки камък за кърлинг идва от един шотландски остров, колко струва изработката?

Йон Цириак

Спорт: Тенис (и хокей на лед)
Олимпийско участие: 1964 (хокей на лед)
Оценено състояние: над $1 млрд.

Преди да стане бизнес магнат, Йон Цириак представлява Румъния на Зимните олимпийски игри в Инсбрук през 1964 г. като хокеист. По-късно изгражда империя в банкирането, застраховането и недвижимите имоти. Той е сред малкото олимпийци, превърнали спортната си кариера в платформа за мащабен инвестиционен успех в Източна Европа.

Леброн Джеймс

Спорт: Баскетбол
Олимпийско участие: 2004, 2008, 2012
Оценено състояние: над $1 млрд.

Четирикратният шампион в НБА има два олимпийски златни медала (Пекин 2008 и Лондон 2012). Освен спортните си договори, Леброн изгражда диверсифицирано портфолио – медийна компания, инвестиции в технологични стартъпи и дялове в спортни клубове. Той е сред първите активни баскетболисти, достигнали статут на милиардер.

Снимка: Getty Images
Майлкъл Фелпс

Спорт: Плуване
Олимпийско участие: 2000–2016
Оценено състояние: около $100 млн.

Най-титулуваният олимпиец в историята с 23 златни медала превърна успеха си в дългосрочни рекламни договори и бранд партньорства. Въпреки че богатството му е по-скромно от това на баскетболните икон и, Фелпс остава пример за това как олимпийската доминация може да се капитализира чрез глобални спонсорства.

Серена Уилямс

Спорт: Тенис
Олимпийско участие: 2000, 2008, 2012, 2016
Оценено състояние: над $250 млн.

С четири олимпийски златни медала и 23 титли от Големия шлем, Серина Уилямс е сред най-успешните спортистки на всички времена. След активната си кариера тя се фокусира върху инвестиции чрез собствен фонд за рисков капитал, подкрепящ стартиращи компании, особено основани от жени и представители на малцинства.

Кои са най-големите спонсори на Линдзи Вон и какво е финансовото й състояние към момента?

Олимпиадата като платформа за бранд стойност

Интересното е, че при повечето от тези имена олимпийските награди не са основният източник на доходи. Финансовият успех идва от:

  • дългосрочни рекламни договори

  • интелигентни инвестиции

  • изграждане на личен бранд

  • собствен бизнес или дялово участие

Олимпийските игри обаче дават нещо безценно – глобална легитимност. За милиони зрители по света олимпийският медал остава символ на върхово постижение, което значително повишава пазарната стойност на спортиста.

