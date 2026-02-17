Европрокуратурата е повдигнала обвинения на четирима българи за измама с евросредства за хора с увреждания

Общата стойност на получените средства възлиза на 42 621 евро

Европейската прокуратура в София повдигна обвинения на четирима заподозрени за измама с цел неправомерно получаване на средства по програма на ЕС, предназначена за подпомагане на хора с увреждания.

В съобщение на институцията, цитирано от БТА, се посочва, че според разследването две дружества са били регистрирани единствено за да участват в програма, финансирана от Европейския социален фонд, насочена към интеграцията на лица с трайни увреждания на пазара на труда и подобряване на социалната им интеграция.

Събраните доказателства сочат, че обвиняемите не са възнамерявали да развиват реална стопанска дейност или да предоставят работни места на представители на целевите групи. Вместо това те са създали механизъм за незаконно усвояване на европейски средства, предназначени за възнаграждения на фиктивно наети служители.

По данни на Европрокуратурата трима от управителите, със съдействието на съучастник, удостоверявали невярно, че са назначили лица от уязвимите групи, които в действителност не извършвали никаква работа. Част от тези лица били принуждавани да връщат в брой повече от половината от получените суми под формата на заплати, за да се прикрие измамата.

Общата стойност на получените средства възлиза на 42 621 евро (83 359 лева).

Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да получат наказания от две до осем години лишаване от свобода. От институцията подчертават, че всички засегнати лица се считат за невиновни до доказване на противното от компетентния български съд.

