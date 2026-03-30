Тя отговори честно на интервюто и загуби работата си

Този въпрос от интервюто ѝ костваше работата.

Въпросът „Защо напуснахте предишната си работа?“ е един от най-често задаваните в интервютата за работа и често е един от най-решаващите. Начинът, по който кандидатът отговаря, може значително да повлияе на това дали ще премине към следващия кръг или дали кандидатурата му ще бъде отхвърлена. Но понякога честният отговор не се разбира.

Проблемът е, че понякога най-честният отговор се възприема като най-неподходящия.

Случай от Reddit, който разкрива скрита страна на подбора

В дискусия в Reddit служител разказва за процеса по подбор в своята компания и описва картина, която повдига много въпроси за начина, по който работодателите тълкуват поведението и думите на кандидатите.

Компанията търсела човек за административна позиция. Първоначалният подбор на автобиографиите бил поверен на служители, които трябвало да подберат подходящите профили и да ги препратят към финансовия мениджър. Още на този етап обаче започнали да се проявяват признаци на непрофесионализъм - част от колегите се подигравали на кандидатите по тривиални причини, включително заради приложените им снимки.

„Свръхквалифицирана“ и… твърде честна

Най-изненадващият случай бил свързан с кандидатка, която била отхвърлена по две причини. Била определена като „свръхквалифицирана“ за позицията и дала честен отговор на въпроса защо е напуснала предишната си работа. Тя открито споделила, че причината е токсична работна среда.

Точно този отговор бил приет като червен флаг. Авторът на публикацията коментира иронично:

„Очевидно напускането на токсична работа вече е предупреждение за работодателите.“

Той допълва, че случайно подслушан разговор между колеги му помогнал да разбере защо пазарът на труда понякога изглежда толкова хаотичен и нелогичен за кандидатите.

Парадоксът на „автентичността“

Много компании подчертават колко ценят прозрачността, искреността и автентичността. Но когато кандидат наистина бъде откровен, това често се тълкува негативно. От гледна точка на част от работодателите подобен отговор може да означава че кандидатът е „конфликтен“, че „говори лошо за предишния си работодател“, че може да създаде проблеми и в новата среда.

Служителят, споделил историята, изразява сериозни съмнения относно логиката на подобен подбор. Ако кандидат е едновременно „прекалено квалифициран“ и „подозрителен“, защото е напуснал токсична среда, тогава проблемът може би не е в кандидата.

Всъщност подобна реакция от страна на работодателя може да е сигнал, че самата компания не приема сериозно темите за благополучие, уважение и здравословна работна среда.

В свят, в който все повече хора поставят на първо място психичното си здраве и качеството на работната атмосфера, е напълно възможно отхвърлената кандидатка всъщност да е избегнала място, което не споделя тези ценности.

Какво показва този случай?

Историята от Reddit е показателна за един по-широк проблем на пазара на труда липса на последователност в критериите за подбор, субективни преценки, базирани на лични възприятия, неразбиране на мотивацията на съвременните кандидати и разминаване между заявени ценности и реално поведение

И най-вече показва колко внимателно трябва да подбираме не само думите си на интервю, но и работодателите, за които кандидатстваме.

