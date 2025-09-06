TikTok вече позволява изпращане на гласови съобщения и изображения

TikTok цели да се утвърди като платформа за постоянна комуникация

TikTok разширява възможностите за комуникация в платформата, като въвежда нови функции за директни съобщения. Потребителите вече ще могат да изпращат гласови съобщения до 60 секунди, както и да споделят до девет изображения или видеа в индивидуални и групови чатове, съобщи компанията пред TechCrunch.

С тези промени TikTok цели да се утвърди не само като място за забавление, но и като платформа за постоянна комуникация, подобно на WhatsApp, Instagram и други популярни социални мрежи.

Нововъведенията ще станат достъпни постепенно през следващите седмици. При споделяне на снимки и видеа потребителите ще могат да избират съдържание от камерата си или от галерията, като имат и опция за редакция. От съображения за сигурност обаче първо съобщение от нов контакт не може да съдържа заснето изображение или видео – възможно е да се изпращат само клипове, които вече са публикувани в TikTok.

Компанията акцентира и върху мерките за безопасност: директни съобщения не са достъпни за потребители под 16 години, а за тези между 16 и 18 се прилагат автоматизирани системи за блокиране на изображения с голо съдържание. Пълнолетните потребители могат сами да решат дали да активират тази защита.

Миналата година TikTok въведе групови чатове с до 32 участници, а наскоро пусна и Creator Chat Rooms – специални стаи за общуване между създатели на съдържание и техните последователи. Новите функции са още една стъпка към превръщането на платформата в пълноценна социална мрежа, а не само в място за споделяне на видеоклипове.

