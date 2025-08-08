Как да преговаряме за заплата: 3 печеливши стратегии

Експерти разкриват кое ни представя по-добре на интервю за работа

Въпросът как да се договаря заплатата изглежда занимава преговарящите повече от всяка друга тема за преговори – и с основание, като се има предвид колко драматично дори малко увеличение на заплатата може да повлияе на доходите ни през целия живот.

Следните три съвета за договаряне на заплати от водещи експерти по преговори ще ви помогнат да извлечете повече от преговорите за новата си работа, се казва в статия по темата в сайта на Харвард.

Не си пречете

В преговорите за работа и заплата понякога „си пречим“, пишат Дебора М. Колб и Джесика Л. Портър в книгата си „Преговори на работното място: Превърнете малките победи в големи печалби“ (Jossey-Bass, 2015). Може да не успеем да разпознаем възможностите за преговори, да се съсредоточим само върху слабостите си и да направим първите отстъпки в главите си, преди дори да започнат преговорите. Тези вътрешни диалози са мястото, където се правят първите отстъпки в преговорите, пишат Колб и Портър.

Колб и Портър предлагат начини за справяне с въпроса как да се договаря заплатата. Започнете със събиране на информация, така че да почувствате, че това, което искате, е защитимо. Подгответе се да обясните стойността, която бихте донесли на организацията. Разработете алтернативи на текущите преговори, за да увеличите гъвкавостта си на масата за преговори, и не забравяйте, че алтернативите на другата страна може да са по-малко привлекателни от вашите.

Освен това, проучете уязвимостите си и планирайте предварително, за да ги компенсирате. Например, ако сте несигурни относно празнина в трудовата си история, помислете за важните неща, които сте правили през това време, и се подгответе да ги споделите с ентусиазъм.

Обмислете контекста

Големите, утвърдени компании често сравняват кандидатите за работа с добре дефинирани категории длъжности с определен диапазон от заплати. Освен това може да договаряте възнаграждението с работодатели или персонал по човешки ресурси, а не с бъдещия си шеф. В тази среда, когато определяте как да договаряте заплатата, опитайте се да разберете каква категория заплащане би получил някой с вашето ниво на образование и опит, след което изградете аргумент за заплата в горния край на този диапазон.

Ако интервюиращият ви помоли да кажете цената си, знаете ли как трябва да отговорите? В книгата си „3-D Negotiation“ (Harvard Business School Press, 2006), Дейвид Лакс и Джеймс Себениус препоръчват да се направи „оферта без оферта“ или изявление, което би могло да насочи дискусията във ваша полза, без да изглежда крайно.

Да предположим, че вашето проучване показва, че най-вероятно бихте попаднали в диапазона на заплащане от 70 000 до 80 000 долара, но следващата по-висока категория изглежда постижима. Вместо да кажете: „Мисля, че заслужавам 80 000 долара“, помислете да кажете: „Поправете ме, ако греша, но съм чувал, че хора като мен обикновено печелят от 80 000 до 90 000 долара.“ Обърнете внимание, че това твърдение не е искане.

И все пак, поради силното въздействие на „котвата“ от 80 000 до 90 000 долара – отправна точка, която може или не може да е от значение за дискусията – то би могло да насочи числата към вашата горна цел.

Сега помислете как бихте могли да адаптирате стратегията си за договаряне на заплати към стартираща компания, която ви наема да станете трети служител. Очевидно няма да бъдете преместени в отдел „Човешки ресурси“, нито заплатата ви ще се определя от съществуващите скали за заплащане. В този случай може да имате по-голяма свобода да структурирате креативен пакет, който включва опции върху акции.

Адаптирайте стила си за максимален успех

Индивидуалните различия в стила на преговори определят как да договаряме заплатата и какво постигаме, установиха Мишел Маркс от университета „Джордж Мейсън“ и Кристъл Харолд от университета „Темпъл“ в проучване, публикувано в Journal of Organizational Behavior.

Изследователите анкетираха 149 професионални служители, които са били наети през предходните три години, относно техните преговори за настоящата им позиция, включително отношението им към преговорите и риска, техните стратегии и резултати за преговори, както и нивото им на удовлетвореност от процеса на преговори за работата им.

Изследователите идентифицираха пет вида стратегии за преговори: сътрудничество (ангажиране в решаване на проблеми, за да се постигне най-добрият възможен резултат и за двете страни); конкуренция (опит за максимизиране на собствените резултати с малка загриженост за другите); приспособяване (поставяне на интересите на другата страна на първо място); компромис (опитни опити за постигане на среден път); и избягване (избягване на преговори).

Независимо от властта, която кандидатите са имали на масата за преговори, изборът на стратегия за преговори се оказва критичният фактор за определяне на ефективното договаряне на заплатата. Тези, които са избрали да преговарят за заплатата, вместо да приемат офертата на масата, са увеличили началната си заплата средно с 5000 долара, главно чрез използване на конкурентни и сътрудничещи си стратегии.

Тези, които са се държали конкурентно, са се справили по-добре от тези, които са се фокусирали върху сътрудничеството, но сътрудниците са били по-доволни от процеса на преговори от конкурентните преговарящи. За разлика от това, компромисните и адаптивните стратегии не са били свързани с увеличение на заплатата.

