Тези професии са най-сигурният избор в ерата на изкуствения интелект

Генеративният изкуствен интелект (AI) променя индустриите с безпрецедентна скорост, поставяйки под риск редица традиционно „сигурни“ професии. Не всички работни места обаче са застрашени – някои области остават относително защитени от автоматизацията.

Баобао Чжан, професор в университета в Сиракуза, подчертава, че определени професии най-вероятно няма да бъдат автоматизирани през следващите десет години. На първо място тя посочва занаятчийските професии – електротехници, водопроводчици и майстори – чиято работа изисква практическо взаимодействие с реалната среда, което остава трудно постижимо за машините.

Според Чжан „сигурни“ са и професиите, които изискват човешка емпатия, преценка и социална свързаност. Медицински сестри, учители в детски градини и начални училища са примери за такива роли, тъй като алгоритмите все още не могат да имитират човешката чувствителност и умението за изграждане на доверие. Друг защитен сектор е високотехнологичното производство, където дори при нарастваща автоматизация се изисква човешки надзор за специализирани задачи.

„Тези индустрии не се считат за престижни, но именно те са по-трудни за автоматизиране“, отбелязва Чжан пред Business Insider. Тя допълва, че с напредването на изкуствения интелект адаптивността ще стане толкова важна, колкото и първоначалният избор на професия.

Нейната оценка съвпада с анализа на други водещи експерти. Изследване на Microsoft показва, че най-застрашени са професиите, свързани с писане и комуникация, като преводачи и историци, докато медицинските сестри остават сред най-малко засегнатите.

В същото време някои специалисти предупреждават за радикални промени на пазара на труда. Роман Ямполски, пионер в областта на безопасността на изкуствения интелект, прогнозира почти пълното изчезване на някои работни места до 2030 г., докато Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia, смята, че AI ще трансформира професиите, без да ги премахва напълно.

