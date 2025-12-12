На 1 час от Флоренция: Този град ще плаща наема ви 2 години, ако се преместите там

Подобни инициативи се срещат и в части на Сардиния, Апенините и други региони

Замисляте ли се за преместване в Италия? Това тосканско градче може да ви помогне да покривате наема и дори да си купите дом. Радикондоли е поредната малка общност в страната, която се опитва да привлече нови постоянни жители, бори се с обезлюдяването и дори е отделила 400 000 евро тази година, за да постигне целта си, предава Еuronews.

Селцето, разположено в хълмовете западно от Сиена, е средновековно градче на около час път от Флоренция. То предлага пакет от стимули за наематели и купувачи, макар инициативата да няма нищо общо със схемите за имоти за едно евро. Основан преди над хилядолетие, Радикондоли пази калдъръмени улички, теракотени покриви и останки от стари защитни стени. Градът гледа към селскостопански площи, маслинови горички и лесове, а близостта до замъци и винарни обещава чаша Кианти, отпита в нов дом с тосканска гледка.

Според CNN Travel кметът Франческо Гуаргуалини е заделил значителен бюджет, за да привлече нови жители – от субсидии за купуване на имот до помощи за зелена енергия и студенти. Радикондоли покрива половината от първите две години наем за новодошлите, които кандидатстват до декември 2025 г. и се нанесат до началото на 2026 г. Купувачите трябва да се ангажират да останат поне десет години, а наемателите – минимум четири. От старта на програмата през 2023 г. населението се е увеличило с около 60 души – важно, предвид че градът е намалял от 3000 жители до само 966 за последния век, а почти 100 от 450-те къщи са празни. За разлика от местата с рушащи се едноеврови жилища, тук имотите имат реална пазарна стойност и често са обитаеми или поддържани, което спестява големи ремонти.

На фона на около 8,5 милиона неизползвани жилища в Италия – според Националната федерация на собствеността – Радикондоли е само един пример за усилията на множество градове да привлекат нови жители. В Тоскана регионалните власти предлагат между 10 000 и 30 000 евро за покупка на домове в селища под 5000 души. В Сицилия населени места като Самбука и Мусомели продължават да продават необитавани къщи на символични цени, но с изискване за ремонт в определен срок. Подобни инициативи се срещат и в части на Сардиния, Апенините и други региони.

