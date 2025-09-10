Този електрически уред използва толкова ток, колкото 65 хладилника

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Fitch Ratings повиши прогнозата си за глобалния растеж за годината
Прогнозата за растежа в еврозоната е ревизирана в посока нагоре
Можем ли да пестим ток, ако го изключваме?
Малко хора са наясно, че фурната може да бъде истински „невидим консуматор“ на електроенергия в домакинството.
Въпреки че повечето хора смятат, че най-много енергия се изразходва в хладилника или сушилнята за дрехи, данните показват, че електрическата фурна консумира много повече от очакваното, пише македонското издание „Денар“.
Средната мощност на фурната варира от 2000 до 5000 вата. Това означава, че тя може да консумира между 40 и 90 киловатчаса на месец, в зависимост от това колко често я използвате. Когато е включена на най-високите температури, моментната ѝ консумация може да е еквивалентна на едновременното включване на 65 хладилника.
Проучване установява, че средностатистическото домакинство използва до 224 kWh годишно само за фурната, което е значително повече от много уреди, които работят непрекъснато. Проблемът се усложнява от моделите с цифрови дисплеи и часовници, които продължават да консумират електроенергия дори когато са в режим на готовност. Само режимът „В готовност“ може да консумира между 5 и 26 процента от общото потребление на енергия на домакинството.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Прогнозата за растежа в еврозоната е ревизирана в посока нагоре
Конкурентът на Мъск увеличи богатството си със 70 млрд. долара