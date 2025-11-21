BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Последвайте ни
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Свят Тези модели коли се препродават най-бързо след покупка

Тези модели коли се препродават най-бързо след покупка

bTV Бизнес екип

Ето защо

Ново изследване на iSeeCars показва отчетлива тенденция на пазара на луксозни автомобили: премиум моделите доминират в класацията на новите коли, които най-често се препродават в рамките на първата година след покупка.

Лидер в списъка е Land Rover Discovery Sport, като 28,3% от собствениците се разделят с автомобила още в първите 12 месеца. Това е почти осем пъти повече от средния годишен процент на препродажби при нови автомобили, който достига едва 3,6%.

Сред моделите с най-висока ранна препродажба се нареждат още Porsche Macan, Mercedes-Benz GLB, CLA и GLA, както и Range Rover Evoque и Land Rover Discovery. Класацията се допълва от BMW 5 Series и Jaguar F-PACE.

Ново проучване: Тази година хората ще похарчат 4,5 млрд. евро за играчки

На ниво марки Porsche се откроява като най-често препродавана в рамките на първата година – 16% от новите автомобили на марката се връщат на пазара, следвана от Jaguar (10,7%) и Mercedes-Benz (9,1%).

Анализаторите отчитат, че причините за това поведение на купувачите са няколко. Част от собствениците на луксозни автомобили вероятно поемат прекалено голям финансов ангажимент или бързо сменят предпочитанията си към други модели. Възможни фактори са и неудовлетвореност от автомобила, промени в личните финанси или, в някои случаи, счетоводни практики на дилърите.

Стартъпът на Сам Алтман призова служителите да игнорират всичко извън работата

Бързото връщане на толкова скъпи автомобили създава възможност за купувачите на пазара на употребявани коли – да се сдобият с луксозни модели с минимален пробег, често на значително по-ниска цена, при това с оставаща гаранция.

Проучването обхваща над 18,5 милиона продажби на нови автомобили от моделни години 2022–2025. Данните са анализирани чрез проследяване на VIN номера, за да се установи кои автомобили са били препродадени между четвъртия месец и една година след покупката. Изследването изключва тежкотоварни, ултралуксозни и лимитирани модели, както и автомобили, които вече не се произвеждат.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата