Тези модели коли се препродават най-бързо след покупка

Ново изследване на iSeeCars показва отчетлива тенденция на пазара на луксозни автомобили: премиум моделите доминират в класацията на новите коли, които най-често се препродават в рамките на първата година след покупка.

Лидер в списъка е Land Rover Discovery Sport, като 28,3% от собствениците се разделят с автомобила още в първите 12 месеца. Това е почти осем пъти повече от средния годишен процент на препродажби при нови автомобили, който достига едва 3,6%.

Сред моделите с най-висока ранна препродажба се нареждат още Porsche Macan, Mercedes-Benz GLB, CLA и GLA, както и Range Rover Evoque и Land Rover Discovery. Класацията се допълва от BMW 5 Series и Jaguar F-PACE.

На ниво марки Porsche се откроява като най-често препродавана в рамките на първата година – 16% от новите автомобили на марката се връщат на пазара, следвана от Jaguar (10,7%) и Mercedes-Benz (9,1%).

Анализаторите отчитат, че причините за това поведение на купувачите са няколко. Част от собствениците на луксозни автомобили вероятно поемат прекалено голям финансов ангажимент или бързо сменят предпочитанията си към други модели. Възможни фактори са и неудовлетвореност от автомобила, промени в личните финанси или, в някои случаи, счетоводни практики на дилърите.

Бързото връщане на толкова скъпи автомобили създава възможност за купувачите на пазара на употребявани коли – да се сдобият с луксозни модели с минимален пробег, често на значително по-ниска цена, при това с оставаща гаранция.

Проучването обхваща над 18,5 милиона продажби на нови автомобили от моделни години 2022–2025. Данните са анализирани чрез проследяване на VIN номера, за да се установи кои автомобили са били препродадени между четвъртия месец и една година след покупката. Изследването изключва тежкотоварни, ултралуксозни и лимитирани модели, както и автомобили, които вече не се произвеждат.

