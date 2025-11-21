Стартъпът на Сам Алтман призова служителите да игнорират всичко извън работата

По време на обща среща главният изпълнителен директор на компанията Tools for Humanity, Алекс Блания, очертал ясно очакванията си към екипа

Сам Алтман съзададе нова компания за сканиране на ириса като доказателство за човешка идентичност. Зад нея стои голям екип и той отправи категорично послание към служителите си, че работата през уикендите и игнорирането на всичко извън служебните задачи са необходими „в името на човечеството“. По време на обща среща през януари главният изпълнителен директор на компанията Tools for Humanity, Алекс Блания, очертал ясно очакванията си към екипа.

Снимка: Getty Images

В записа, видян от Business Insider, Блания заявил, че компанията няма да си позволи нито провал, нито посредствен резултат, и че това трябва да бъде единственият приоритет за всички. „Ако се интересувате от нещо друго, просто не трябва да сте тук“, казал той. Блания подчертал, че фирмата съществува само заради мисията си, а всичко останало е разсейване.

Съобщението му било отразено и във „фирмените ценности“, показвани на екран в стария офис на компанията в Сан Франциско, според видео от февруари. Една от тях формулирала идеята, че екипът работи изключително упорито, защото гледа на проекта като на уникален шанс, чийто успех е значим за човечеството. Поради това служителите били насърчавани да работят през уикендите, да бъдат постоянно на разположение и да се натоварват максимално, за да постигат необходимата „скорост на излитане“.

Снимка: Getty Images

Според бивш служител тези ценности са били формулирани лично от Блания. От компанията коментирали пред Business Insider, че откровеността относно принципите на работа е помогнала за изграждането на силно мотивиран екип, отдаден на мисията да осигури справедлив достъп до ерата на изкуствения интелект. В момента ключовите фирмени ценности включват оптимизъм към проекта, индивидуална отговорност и ясно мислене. Това се вписвало и в по-широката тенденция на „хардкор“ корпоративна култура, наблюдавана и при компании като AT&T и Amazon.

По време на същата среща през януари Блания разкрил амбицията компанията да разположи още 3 000 Orb устройства и да верифицира 30 милиона потребители до края на тримесечието, както и 100 милиона – до края на годината. Крайната цел била един милиард верификации, докато към момента Tools for Humanity е достигнала около 17,5 милиона – под 2% от таргета. Служителите били насърчени активно да използват изкуствен интелект, като според правния директор Деймиън Киърън компанията дори не използва ИИ „толкова, колкото трябва“.

За да промени това, ИТ екипът водел преговори за договор с ChatGPT Enterprise – корпоративната версия на модела на OpenAI – а паралелно се обсъждала евентуална интеграция на криптопроекта World с OpenAI за удостоверяване на потребители. Освен това служителите щели да получат достъп и до Gemini Enterprise, като всички инструменти на Google, поддържани от Gemini AI, щели да станат достъпни до края на месеца.

