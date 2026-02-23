Дума на деня: Верификация

Какво означава "верификация"?

Верификацията е процес на потвърждаване, че дадена система, продукт или информация отговаря на предварително определени изисквания, стандарти или критерии. Тя има за цел да установи дали нещо е създадено правилно спрямо зададените спецификации. В различни области като информационните технологии, науката, образованието и бизнеса, верификацията гарантира точност, надеждност и съответствие с изискванията.

В софтуерната разработка верификацията е ключова част от жизнения цикъл на проекта. Тя включва прегледи на документация, код ревюта, тестване и анализ, за да се увери екипът, че продуктът е изграден според техническите изисквания.

В ежедневието верификацията се използва и при потвърждаване на самоличност – например при регистрация в онлайн платформи, банкови услуги или социални мрежи. Тя може да включва въвеждане на код, изпратен по имейл или SMS, използване на двуфакторна автентикация или представяне на официални документи. По този начин верификацията повишава сигурността и намалява риска от измами и злоупотреби.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN