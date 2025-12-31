Това беше най-добрата инвестиция през 2025 г.

Тенденцията ще остане възходяща и през 2026 г.

Анализатори на Bank of America определят златото като най-ефективната инвестиция през 2025 г. за втора поредна година, пише Biznis Kurir. От началото на годината цената на благородния метал е нараснала с над 65%, като значително е изпреварила доходността на по-рискови активи, включително акциите на развиващите се пазари.

В глобален план след златото се нареждат борсовите индекси на развитите пазари извън САЩ и Канада, както и развиващите се икономики. Американските акции, високодоходните облигации и останалите традиционни финансови инструменти обаче са донесли далеч по-скромни резултати, съобщава изданието „Комерсант“.

Подобен рязък ръст на цената на златото за последно е наблюдаван в края на 70-те години на миналия век – период, белязан от висока инфлация и сериозни геополитически сътресения. Сходна картина се очерта и през 2025 г., на фона на забавяне на американската икономика, ограничени възможности за действие на Федералния резерв заради огромния бюджетен дефицит, очаквания за понижаване на лихвените проценти и нарастваща геополитическа несигурност.

Допълнителен тласък на цената даде и търговската политика на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която засили опасенията от фрагментация на световната икономика и отслабване на доверието в щатския долар. В резултат централните банки, особено в развиващите се държави, ускорено увеличиха дела на златото във валутните си резерви. По данни на Световния съвет по златото през първите девет месеца на 2025 г. са били закупени общо 633 тона злато.

През годината пазарът премина през периоди на силен ръст, консолидация и краткотрайни корекции, но общата тенденция остана възходяща. След като Федералният резерв започна цикъл на понижаване на лихвените проценти, златото отново поскъпна, подкрепено от значителен приток на средства към златните борсово търгувани фондове.

Очакванията на повечето анализатори са ръстът на цената на златото да продължи и през 2026 г., макар и с по-умерени темпове. Прогнозите варират между 4500 и 5000 долара за тройунция. В същото време се посочват и потенциални фактори за натиск – увеличаване на добива и спад в търсенето от бижутерийния сектор, които в средносрочен план могат да ограничат по-нататъшното поскъпване и да доведат до корекция.

Въпреки тези рискове златото продължава да се възприема като ключов инструмент за диверсификация и защита на капитала. Анализаторите подчертават, че високите публични дългове, геополитическата нестабилност и постепенното ерозиране на доверието във фиатните пари остават трайни фактори, които придават на златото ролята на стабилен елемент в инвестиционните портфейли, особено в периоди на засилена глобална несигурност.

