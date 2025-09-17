Автомобилна марка спира временно производството си след кибератака

Компанията увери, че ще се свърже с всички засегнати страни

Най-големият автомобилен производител във Великобритания, Jaguar Land Rover, реши да удължи временното прекратяване на производството си, тъй като стана жертва на сериозна кибератака. Компанията обяви, че производствените дейности ще останат замразени поне до 24 септември. Дотогава продължава разследването на инцидента, който стана известен по-рано през месеца, предава The Guardian.

Снимка: Jaguar

В свое изявление JLR посочи, че решението е взето с оглед на продължаващото криминалистично разследване и планираните етапи за контролирано възстановяване на глобалните ѝ операции, което изисква допълнително време. Компанията добави, че съжалява за неудобствата, причинени от ситуацията, и увери, че ще продължи да предоставя актуална информация.

Компнаията е част от индийския концерн Tata и е спряла дейността в няколко от своите заводи, след като е било установено проникване в IT системите ѝ от страна на хакери преди няколко седмици. Според фирмата, в резултат на атаката са били засегнати „някои данни“, но към момента не се предоставя конкретна информация относно естеството на тези данни или дали клиентска и доставчици информация е компрометирана. Компанията увери, че ще се свърже с всички евентуално засегнати страни.

Очаква се загубите, произтичащи от атаката, да продължат да нарастват. Производствените бази на JLR в Мидландс и Мърсисайд временно не функционират, а и други международни обекти също са засегнати. Това поражда предположения, че възстановяването на пълния капацитет може да отнеме седмици. Смущенията се отразяват и върху доставчици и дилъри на марката, част от които са останали без достъп до цифровите системи, използвани за поръчки на резервни части и регистрация на превозни средства.

Снимка: Jaguar

Миналата седмица синдикатът Unite предупреди, че хиляди служители в доставната верига на JLR са изложени на риск от загуба на доходи. Поради това бе отправен призив към правителството за въвеждане на схема за временно освобождаване от работа, която да осигури финансова подкрепа за засегнатите работници. Според някои доклади, прекъсванията може да продължат и през октомври, а хиляди производствени служители на JLR вече са инструктирани да не се явяват на работа. Някои доставчици също са били принудени да освободят временно свои служители.

Според наличната информация, спирането на производствения процес е довело до пропуски от около 1000 автомобила на ден, което се равнява на загуби в размер на приблизително 72 милиона паунда дневно от несъстояли се продажби. За атаката отговорност пое хакерска група, свързвана с по-ранни удари срещу големи търговски вериги като Marks & Spencer. В Telegram канал, съдържащ елементи от имената на групировки като Scattered Spider, Lapsus$ и ShinyHunters, бяха публикувани предполагаеми екранни снимки от вътрешните IT системи на JLR.

Кибератаката съвпада с период на финансови затруднения за Jaguar Land Rover. Компанията отчете спад от 49% в основната си печалба преди данъци – до 351 милиона паунда за тримесечието до юни, период в който временно бе спрян и износът за САЩ. Допълнително напрежение създават критиките, свързани с предишното ребрандиране на Jaguar и очакванията за новите ѝ електрически модели, които не се предвижда да излязат преди следващата година.

