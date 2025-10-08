Tesla представи по-евтини версии на два от своите модела автомобили

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Американският производител на електромобили Tesla представи по-достъпни версии на своите модели Model Y и Model 3, докато се подготвя за забавяне на търсенето в САЩ след изтичането на федералните данъчни стимули за електромобили, съобщиха Financial Times и Wall Street Journal.
Новата "стандартна" версия на Model Y струва 37 990 долара – с около 15 на сто по-малко от предходния базов модел – и предлага пробег, който е с 10 на сто по-къс. Автомобилът е без някои функции като автоматично управление, екран за пътниците на задния ред и отопляеми седалки. Подобна по-достъпна версия е представена и за Model 3, чиято цена започва от 36 990 долара, предаде БТА.След съобщението акциите на Tesla поевтиняха с над 4 на сто. Компанията отбеляза рекордни глобални доставки през третото тримесечие, но предупреди за трудни месеци напред, тъй като президентът Доналд Тръмп обмисля допълнително облекчаване на екологичните регулации.
Model Y е сред най-продаваните автомобили в света и се конкурира по обем на продажбите с Toyota Corolla.
Tesla от години планираше да представи по-достъпен модел за ускоряване на растежа, но главният изпълнителен директор Илон Мъск се отказа от идеята за т.нар. Model 2 на цена от 25 000 долара. Вместо това компанията насочва усилията си към разработването на автономния електромобил Cybercab, който няма волан и педали.Междувременно конкуренти като Ford, Stellantis и General Motors увеличават производството на бензинови и хибридни модели, очаквайки спад в продажбите на електромобили.
В Европа Tesla се сблъсква със слаб интерес, както и с конкуренцията на китайската BYD, която вече изпреварва компанията по обем на продажбите в глобален мащаб.
