Последвайте ни
Свят Къде елитът ще празнува Нова година?

Къде елитът ще празнува Нова година?

bTV Бизнес екип

Празнуването на елита невинаги е публично

Елитът посреща Нова година в места, които съчетават абсолютен лукс, поверителност и незаменими преживявания. Те предпочитат от Карибския остров Сен Барт, през ултралуксозните хотели в Дубай, до частните островни курорти на Малдивите и ексклузивните частни балове в Париж или френски шато. Някои избират и по-нестандартни, но впечатляващи дестинации като Антарктида или персонализиран, висок клас празничен престой в мегаполис като Токио. Това са места, където празненството се превръща в преживяване, достъпно само за най-привилегированите.

Сен Барт отдавна е символ на ексклузивност: богаташите пристигат с частни самолети и суперяхти, превръщайки пристанището в буквална плаваща галерия на богатството“. Дубай от своя страна предлага свръхразточителни тържества от легендарната новогодишна програма при Burj Al Arab до огромния международен фестивал в Global Village. Малдивите привличат онези, които търсят уединение и тих разкош в частни вили насред океана. Има и такива, които търсят изцяло уникално преживяване например луксозно пътешествие до Антарктида, където празнуването е съчетано с гледки към ледените пейзажи. А в Токио Нова година е най-важният празник в годината, като елитът присъства на традиционни церемонии като джоя-но-кане, когато храмовите камбани отброяват започването на новия цикъл, пише nightfall group. 

Снимка: Getty/Istock

Празнуването на елита невинаги е публично много често то се случва зад затворени врати. Частните партита в Париж или в исторически резиденции като Шато дьо Шантийи са сред най-желаните покани в света. Там вечерите преминават с жива музика, дегустации на бутикови вина и балове, които напомнят за блясъка на европейските дворове. В други случаи празненствата се пренасят в ултралуксозни хотели.

Първият долар е създаден в европейски град - ето кой

За някои представители на световния елит Новата година е момент да се отдадат на напълно персонализирани преживявания. Това може да бъде частна гурме вечеря, подготвена от шеф с Мишлен звезди, специално изработено новогодишно меню, организирано само за една компания, или дори частно шоу с фойерверки, синхронизирано за конкретен гост.

Елитът избира дестинации, които обещават не само блясък, но и неповторимост места, където Новата година не е просто празник, а преживяване, специално създадено, за да остави следа. Независимо дали е на палубата на суперяхта в Сен Барт, под фойерверките на Дубай, на частен плаж на Малдивите или в традиционен храм в Токио празнуването на новогодишната нощ в тези среди е истински лукс.

