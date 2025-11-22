С 169,9 млрд. долара втората икономика в света е лидер по производство на мебели

Кои са глобалните тенденции в производството на мебели за 2024 г. ?

Световното производство на мебели през 2024 г. остава стабилно. Производството запазва нивата си от 2023 г. и през 2024 г. - не се наблюдава нито значителен спад, нито растеж. Според данните на Миланския център за индустриални изследвания (CSIL) секторът достига стойност от 472 млрд. щатски долара през 2024 г. Тези данни бяха представени от проф. Васил Живков, председател на БКДМП, по време на ежегодния форум на сектора в Боровец.

Снимка: Аико

Кои държави водят световния пазар?

Китай остава недостижим лидер с производство на стойност 169,9 млрд. долара – повече от двойно над втория в класацията, САЩ, чийто сектор е оценен на 59,2 млрд. долара. Индия се утвърждава като най-бързо растящият производител и вече заема третото място в света с 22,2 млрд. долара, измествайки традиционни сили като Италия и Германия. Италия остава с висока добавена стойност, макар и с по-скромни обеми – 22 млрд. долара, следвана от Германия с 19,8 млрд. долара. Виетнам продължава да затвърждава позициите си сред големите производители с 18,6 млрд. долара, а Полша и Канада се нареждат непосредствено след него с по над 15 млрд. долара. В първата десетка влизат още Великобритания и Южна Корея.

Региони и държави с най-динамични промени

Индия – новият мотор на растежа Само за пет години Индия изминава пътя от пето до трето място сред световните производители. Страната бележи последователен подем и вече надминава 22 млрд. долара производствен обем – солидно доказателство за нарастващите ѝ индустриални капацитети.

Югоизточна Азия – регионът, който набира скорост

Виетнам е сред най-бързо растящите пазари: на петгодишна база производството му се увеличава с 58%. Камбоджа пък е истински феномен – нейният износ на мебели нараства от 1 млн. долара през 2015 г. до 580 млн. долара през 2024 г., което представлява умопомрачителен ръст от почти 60 000%.

Снимка: Платена публикация

Европа – стабилна, но без растеж

Италия, Германия и Полша запазват нивата от предходната година, като промените са минимални и надолу.

Азия – континентът на контрастите

Докато Китай запазва лидерството си, потреблението на мебели там продължава да намалява. За последните десет години спадът е траен, а в сравнение с 2021 г. достига 20%. Япония също усеща охлаждане в сектора производството ѝ се свива с 24% на петгодишна база. За разлика от това, Турция демонстрира силен напредък и бележи 39% ръст спрямо 2019 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN