×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1435 BGN
Петрол
84.28 $/барел
Bitcoin
$64,449.0
Последвайте ни
1 USD
1.1435 BGN
Петрол
84.28 $/барел
Bitcoin
$64,449.0
Свят Tesla готви разширяване на завода си в Германия въпреки спада в производството

Tesla готви разширяване на завода си в Германия въпреки спада в производството

Свят

bTV Бизнес екип

Заводът доставя автомобили за над 30 пазара

Американският производител на електромобили „Тесла“ (Tesla) планира да увеличи производството в завода си в Грюнхайде, край Берлин, през финансовата 2026 година на фона на очаквания за по-високо търсене, става известно от годишния отчет на „Тесла Манюфакчъринг Бранденбург“ (Tesla Manufacturing Brandenburg) за 2025 г., цитиран от ДПА.

Компанията очаква значително увеличение на производствения обем и по-високо използване на производствения капацитет спрямо предходната година.

Заводът в Грюнхайде доставя автомобили за над 30 пазара, като се предвижда разширяване на присъствието и на нови пазари. По-рано тази година „Тесла“ обяви намерение да увеличи производството до 7500 автомобила седмично, или около 375 000 годишно, както и да разшири производството на батерийни клетки. Плановете включват разкриването на около 3500 нови работни места.

Компанията възнамерява да изгради в Грюнхайде цялостна верига на производство - от батерийните клетки до готовия автомобил, което според нея е модел без аналог в Европа. Досега разширяването на завода е било съобразено с развитието на пазарното търсене, като компанията разчита и на новите държавни стимули.

Испания триумфира на Мондиал 2026. Какво ще донесе световната титла на икономиката на страната?

В отчета обаче се посочва, че евентуално изостряне на геополитическото напрежение и произтичащите от него нарушения във веригите за доставки могат да окажат негативно влияние върху изпълнението на плановете, предаде БТА. Според компанията изграждането на пълна верига за производство на батерийни клетки в Европа остава предизвикателство заради конкуренцията от САЩ и Китай.

През финансовата 2025 година германското подразделение на „Тесла“ е реализирало нетна печалба от 77,1 млн. евро при 57,1 млн. евро година по-рано. Използването на производствения капацитет е възлизало на 54 процента при 56 процента през 2024 година.

Приходите от продажби са намалели до 7,1 млрд. евро от 7,7 млрд. евро година по-рано. През 2025 г. в завода са произведени около 202 000 автомобила, или с 9000 по-малко спрямо предходната година. От компанията обясняват спада с преминаването към обновени модели и внедряването на нови производствени варианти.

Късче от Мондиала: продават части от терена на Световното за до 3000 долара

Заводът на „Тесла“ в Грюнхайде беше открит през март 2022 година. Към края на 2025 г. в него работят около 11 000 души, включително временни служители, което го прави най-голямото промишлено предприятие в провинция Бранденбург.

Екологични организации продължават да изразяват опасения, тъй като част от завода се намира в зона за защита на водите. Според данни, публикувани от компанията, дейността на предприятието не води до замърсяване на подпочвените води.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Зад кулисите на авиацията: Ето как протичат ремонтите на самолети у нас
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата