Tesla готви разширяване на завода си в Германия въпреки спада в производството

Заводът доставя автомобили за над 30 пазара

Американският производител на електромобили „Тесла“ (Tesla) планира да увеличи производството в завода си в Грюнхайде, край Берлин, през финансовата 2026 година на фона на очаквания за по-високо търсене, става известно от годишния отчет на „Тесла Манюфакчъринг Бранденбург“ (Tesla Manufacturing Brandenburg) за 2025 г., цитиран от ДПА.

Компанията очаква значително увеличение на производствения обем и по-високо използване на производствения капацитет спрямо предходната година.

Заводът в Грюнхайде доставя автомобили за над 30 пазара, като се предвижда разширяване на присъствието и на нови пазари. По-рано тази година „Тесла“ обяви намерение да увеличи производството до 7500 автомобила седмично, или около 375 000 годишно, както и да разшири производството на батерийни клетки. Плановете включват разкриването на около 3500 нови работни места.

Компанията възнамерява да изгради в Грюнхайде цялостна верига на производство - от батерийните клетки до готовия автомобил, което според нея е модел без аналог в Европа. Досега разширяването на завода е било съобразено с развитието на пазарното търсене, като компанията разчита и на новите държавни стимули.

В отчета обаче се посочва, че евентуално изостряне на геополитическото напрежение и произтичащите от него нарушения във веригите за доставки могат да окажат негативно влияние върху изпълнението на плановете, предаде БТА. Според компанията изграждането на пълна верига за производство на батерийни клетки в Европа остава предизвикателство заради конкуренцията от САЩ и Китай.

През финансовата 2025 година германското подразделение на „Тесла“ е реализирало нетна печалба от 77,1 млн. евро при 57,1 млн. евро година по-рано. Използването на производствения капацитет е възлизало на 54 процента при 56 процента през 2024 година.

Приходите от продажби са намалели до 7,1 млрд. евро от 7,7 млрд. евро година по-рано. През 2025 г. в завода са произведени около 202 000 автомобила, или с 9000 по-малко спрямо предходната година. От компанията обясняват спада с преминаването към обновени модели и внедряването на нови производствени варианти.

Заводът на „Тесла“ в Грюнхайде беше открит през март 2022 година. Към края на 2025 г. в него работят около 11 000 души, включително временни служители, което го прави най-голямото промишлено предприятие в провинция Бранденбург.

Екологични организации продължават да изразяват опасения, тъй като част от завода се намира в зона за защита на водите. Според данни, публикувани от компанията, дейността на предприятието не води до замърсяване на подпочвените води.