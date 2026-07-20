Късче от Мондиала: продават части от терена на Световното за до 3000 долара

Тревата за финала е отгледана в специализирана ферма в Северна Каролина

FIFA планира да печели от финала на Световното първенство по футбол през 2026 г. дори след края на мача и на самия турнир. Организацията ще продава малки фрагменти от тревното покритие на стадиона, като цените започват от 450 долара, пише Aljazeera.

Финалът се игра на стадиона в Ню Джърси, известен като „МетЛайф“, който обичайно се използва от отборите от НФЛ „Ню Йорк Джайънтс“ и „Ню Йорк Джетс“ и има изкуствена настилка. Заради Световното първенство FIFA го преименува на „Ню Джърси Ню Йорк Стейдиъм“ и постави естествена трева.

Качеството на терена вече беше критикувано от някои футболисти и треньори. Въпреки това FIFA ще превърне тревното покритие в колекционерски продукт. Според информация на The Athletic приходите от продажбата могат да надхвърлят 11 милиона долара.

На официалния сайт се рекламира възможността феновете да „притежават истинско парче футболна история“. Всеки сувенир съдържа малък фрагмент от тревата на финалния терен, поставен в акрилна рамка с USB елемент.

Размерът на отделните парчета е посочен като 17,5 на 17,5 на 17,5, но FIFA не уточнява дали става дума за милиметри, сантиметри или инчове.

Най-скъпият вариант ще струва 3000 долара. Той включва парче трева с размери 7,6 на 7,6 сантиметра, златно гравирано копие на билет за финала, миниатюрна реплика на топката от турнира и кристална гравюра на трофея.

Останалите варианти ще се продават за 450, 900 и 1200 долара, като от всеки вид ще има ограничена серия от максимум 2026 броя.

Продажбата е част от по-широката търговска стратегия на FIFA около турнира, който вече предизвика критики заради високите цени на билетите и сувенирите. Обикновените билети за финала достигат до 32 970 долара, а пакетите с гостоприемство (храна и напитки) струват съответно 34 500 и 32 500 долара.

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Тревата за финала е отгледана в специализирана ферма в Северна Каролина. FIFA инсталира нови естествени тревни настилки на всички стадиони за Световното първенство, включително на места, които обикновено използват изкуствена трева като съоръженията в Сиатъл, Атланта, Ню Джърси, Ванкувър, Арлингтън и Ингълууд.

Все още не е ясно какво ще се случи с тревните настилки от останалите стадиони след края на турнира.