Телекомуникационен гигант съкращава 5500 служители

Телекомуникационен гигант съкращава 5500 служители

Свят

bTV Бизнес екип

Компанията обяви загуби в размер на над 1 милиард евро

Испанският телекомуникационен гигант "Телефоника“ ще съкрати 5500 служители в странатаПланът за преструктуриране е съгласуван със синдикатите.

След близо месец преговори ръководството на компанията и трите най-големи синдиката в Испания стигнаха до споразумение за намаляване на броя на съкратените служители. Първоначалното предложение предвиждаше освобождаване на повече от 6000 души, предаде БНР. Сега планът предвижда да бъдат съкратени най-малко 4525 служители, но компанията изчислява, че в крайна сметка ще бъдат засегнати 5500. Очаква се разходите за освобождаване на персонал да струват на "Телефоника“ около 2,5 милиарда евро преди данъци, които ще бъдат предвидени в отчетите й за 2025 г.

Историята на еврото - как се ражда единната валута

Бившият държавен монополист в телекомуникациите в Испания обяви преди месец загуби в размер на над 1 милиард евро за първите девет месеца на тази година. Компанията продаде част от дъщерните си дружества в страни от Южна Америка през последните няколко години, след като беше изправена пред сериозна конкуренция в сектора и срив на приходите.  

Предишният план за съкращаване на служители доведе до напускането на над 3400 души. Той беше одобрен през януари миналата година.

