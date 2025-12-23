"Държавата, която не съществува" е хит сред туристите

Това е най-мистериозната туристическа дестинация в Европа

Помните ли „Терминалът“ , филмът с Том Ханкс, където героят му засяда на летище, защото родината му внезапно „престава да съществува“? Въпреки че историята му изглеждаше изцяло измислена, има място в Източна Европа, където тази идея се проявява в реалния живот. Да, прочетохте правилно.

Относно Приднестровието

Приднестровието, официално известно като Приднестровска молдовска република (ПМР), е разположено между Молдова и Украйна. То обяви независимост от Молдова през 1990 г., но ето обрата - почти никой по света не го признава за държава, пише медията NDTV.

И все пак, то има собствено знаме, парламент, армия, полиция, граничен контрол, валута и дори пощенски марки. Мислете за него като за капсула на времето от съветската епоха, която някак си никога не е преместена напред.

В списъка на пътешественика

Някога име, което само геополитически анализатори използваха, Приднестровието сега става известно в Instagram и YouTube влогове за пътувания (включително индийски пътешественици).

Съветската архитектура, статуите на Ленин и зловещо запазените пропагандни стенописи, бункерите, създават усещането, че сте попаднали в жив музей на СССР. Пътешествениците сякаш не могат да устоят на изкушението да посетят място, което официално „не съществува“.

И не става въпрос само за любопитство онлайн. През последните години туристическият поток в Приднестровието се е удвоил. Доклад от 2020 г. изчислява, че около 20 000 посетители се стичат в Приднестровието всяка година, най-вече като част от еднодневни екскурзии от Молдова. Нарастващият интерес дори накара региона да издаде първия си по рода си пътеводител - както на руски, така и на английски език - ясен знак, че той прегръща новооткритата си слава.

Вътре в Приднестровието

Преминаването в Приднестровието е като пътуване във времето. Тъй като няма директен полет до това място, тъй като страната не съществува, ще трябва да стигнете до Приднестровието, като вземете маршрутка (микробус) от Кишинев, столицата на Молдова, до Тираспол или Бендер, които са основните входни точки за Приднестровието.

Пътуващите пристигат през контролно-пропускателни пунктове, където служителите проверяват паспортите и издават специални входни билети, тъй като не съществуват официални визи.

Веднъж влезли вътре, пътешествениците, които са били там, го описват като необичайна смесица от съветска носталгия и спокойствие на малък град. Столицата Тираспол е осеяна с улици, кръстени на руски генерали и революционери.

Има извисяваща се статуя на Ленин, паметник на падналите съветски войници и държавни фабрики, все още украсени със емблемите на сърп и чук.

И все пак, сред целия този замръзнал във времето чар, има живот и цвят. Кафенета пускат руска поп музика, деца ритат футболни топки пред сиви жилищни блокове, а местните пазари продават домашно приготвено вино и пушено сирене.

Безопасно ли е да пътувате до Приднетрийска област?

Посетителите често описват Приднестровието като „най-безопасната непризната страна в света“. Вирална тема в Reddit кара пътешественици да говорят за това колко „е безопасно, местните са горди, мястото е евтино, гостоприемно и странно развеселено от внезапния туристически интерес“.

Но ако търсите онлайн, интернет ще каже друго, поради политически причини и сложно минало.

