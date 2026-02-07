Малко познат гръцки остров е хит сред пътешествениците през 2026 г.

Островът попада в десетки класации за топ дестинации през тази година

Малкият гръцки остров Иос все по-често се появява в списъците с дестинации, които трябва да бъдат посетени през 2026 г., тъй като пътешествениците започват да търсят автентични места за отдих вместо пренаселени туристически центрове. За разлика от много други гръцки острови, където туризмът оказва сериозен натиск върху инфраструктурата и местните ресурси, Иос успява да запази по-балансиран подход, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Няколко туристически пътеводителя и медийни издания вече откроиха Иос като привлекателна дестинация за тази година, известна както с оживената си културна сцена, така и със съхранената си природна среда. Това съвпада с усилията на острова да изгради нов туристически наратив, който поставя акцент върху устойчивото развитие и по-високото качество на живот.

Сред международните медии, включили Иос в препоръките си за пътуване през 2026 г., е и британският вестник „Таймс“, който класира Хора – столицата на острова – сред 25-те най-красиви села в Гърция. Изданието подчертава очарованието на традиционното селище с неговите бели кубични къщи и тесни, стръмни улички, както и задължителната атракция Панагия Гремиотиса – църква, разположена на най-високата точка на острова, предлагаща впечатляващи панорамни гледки към Егейско море, особено по залез.

Снимка: Getty Images / iStock

В публикацията се акцентира и върху богатото историческо наследство на Иос, включително праисторическото селище Скаркос от третото хилядолетие пр.н.е., както и гробницата на Омир. Италианският сайт WomTravel.it, насочен към съвременните туристически тенденции сред младите хора, също популяризира острова, отчитайки нарастващия интерес на младите поколения към дестинации, предлагащи комбинация от активен социален живот, дейности на открито и културни преживявания. В списък с 14 европейски „дестинации от следващо поколение“ Иос заема девето място.

Островът присъства и в годишния списък на най-добрите гръцки острови на френския пътеводител Petite Futé. Междувременно кметът на Иос Гикас Гикас подчертава, че стратегията на местната власт вече не е насочена единствено към обогатяване на туристическото преживяване, а към изграждане на дестинация с високо качество на живот както за посетителите, така и за постоянната местна общност.

Гръцките власти одобриха финансиране в размер на 100 000 евро за възстановителни дейности след природни бедствия и за подобряване на основната инфраструктура на острова. Освен това проектът за изграждане на закрита спортна зала е включен в Програмата за публични инвестиции с общ бюджет от 1 862 000 евро, като съоръжението ще обслужва както местните жители, така и туристите.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN