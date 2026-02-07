„Задраскайте ни от списъка“: Защо жители на европейско селце искат статутът му на ЮНЕСКО да се заличи?

От създаването на инициативата през 1978 г. ЮНЕСКО е премахнала от списъка си едва три обекта

Всяка година обявяването на нови обекти в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО привлича широко внимание. За стотици места по света включването в престижния списък означава не само по-голяма защита, но и почти сигурен приток на туристи с готовност да харчат. Макар това често да носи икономически ползи, за някои местни общности масовият туризъм се превръща в източник на сериозни затруднения, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Такъв е случаят със словашкото село Влколинец, разположено на около три часа път с кола от Братислава. То е вписано в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО още през 1993 г. и е известно като изключително добре съхранен пример за традиционно централноевропейско селище. Дървените къщи и камбанарията от 1770 г. привличат приблизително 100 000 посетители годишно.

Именно този постоянен туристически поток кара част от жителите да настояват селото да бъде заличено от списъка. Според тях големият брой посетители нарушава личния им живот и спокойствието на общността. „Щяхме да живеем по-добре, ако ЮНЕСКО ни зачеркне от списъка“, казва Антон Сабуча пред словашкия вестник Denník N. Разхождащите се по главната улица туристи често срещат табели „частна собственост“ и предупреждения срещу снимането.

Влколинец продължава да бъде популярна дестинация и за чуждестранни пътешественици. Дигиталната номадка Хелс Дейнти посещава селото през ноември 2025 г., след като го открива в пътеводител на Lonely Planet. Пред Euronews Travel тя споделя, че предпочита места, които са запазени и обитаеми, вместо да се превръщат в изоставени селища, дори когато това означава адаптирането им като туристически атракции.

От създаването на инициативата през 1978 г. ЮНЕСКО е премахнала от списъка си едва три обекта – в Оман, Германия и Великобритания, като причините са били свързани с инфраструктурни промени, а не с искания на местните жители. От организацията посочват, че макар статутът да повишава видимостта на дадено място, увеличеният туристически натиск във Влколинец отразява по-широки глобални тенденции.

