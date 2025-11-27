Номер едно сме в ЕС по ръст в продажбите на хибридни коли

Ето колко са се продали у нас

В България има отчетлив ръст на продажбите на нови автомобили от началото на 2025 г. Той е много над средния за Европейския съюз, а в сегмента на хибридните електрически превозни средства сме на първо място. Това показва последният доклад на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA).

Според данните, в периода януари-октомври 2025 г. в ЕС ръстът на продажби е едва 1.4%, докато за България той е 13.5%. В абсолютни стойности това изглежда по следния начин: 8 974 026 пласирани нови коли тази година в Евросъюза, срещу 8 853 301 за първите 10 месеца на 2024-а; а за България съотношението е 41 148 към 36 255 броя, или 4893 повече.

По-голямо процентно нарастване на общите продажби има само в Литва (41.5%), Латвия (33.8%), Исландия (28.9%), Норвегия (20.3%) и Швеция (14.9%), пише "Сега".

В съответствие с общоевропейските тенденции за преминаване към електрически и хибриден автомобилен парк България бележи огромен ръст в тези сегменти.

При електрическите хибриди той е дори най-големият в ЕС - 84.2%, макар и като абсолютни стойности да става въпрос за 687 коли повече (1503 срещу 816 за 10-те месеца на 2024 г.). На второ място е Литва с 48.1% (но с 16 904 продажби, при 11 416 година по-рано), докато средният ръст за Евросъюза в този сегмент е 15.6%.

При изцяло електрическите автомобили в България също има скок в регистрациите - 51% (1960 броя при 1240 за 2024 г.), при средно 25.7% за ЕС, докато при плъг-ин хибридите, с +20.8% (488 срещу 404 бройки) сме под средното ниво, което е 32.4% в Евросъюза.

В България са се увеличили и продажбите на коли, задвижвани с бензинови двигатели - с 12.9% (32 630 срещу 28 912). Интересна тенденция е, че българинът започва да се отказва от дизеловите коли. Данните за това са категорични: на нашия пазар до октомври 2025 г. са регистрирани 4513 нови дизелови автомобила при 4784 година по-рано (-5.7%). Същевременно в ЕС общият спад в продажби на дизели е с 24.5%.

