Тази жена беше уволнена за грешка, която после й донесе 25 млн. долара

Бет Несмит Греъм работела като секретарка, но години по-късно се превръща в бизнесдама, която генерира милиони

През 50-те години, както много други жени по онова време, Бет Несмит Греъм работела като секретарка, за да се издържа. Тя обаче срещала сериозни трудности – нямала силни машинописни умения, шефът ѝ бил взискателен, а освен това трябвало сама да се грижи за малкия си син Майкъл. Под напрежението да запази работата си тя създава коректора Liquid Paper – изобретение, което по-късно ще я направи милионерка, както разказва The New York Times в поредицата си „Пренебрегнати“.

В началото на 20-те си години Греъм вече била разведена и самотна майка. За да свързва двата края, тя се занимавала и с изкуство и моделство. Финансовите трудности често я довеждали до паника, както споделя синът ѝ в мемоарната си книга „Безкраен вторник: Автобиографичен риф“, пише CNBC.

Когато навършила 30 години, тя получила стабилна позиция в Texas Bank & Trust със заплата от 300 долара месечно. Въпреки това се тревожела от честите печатни грешки, които не можела да коригира на пишещата машина. Използвайки художествените си умения, тя измислила решение – бързосъхнеща бяла темперна боя, нанасяна с четка за акварел, с която прикривала грешките.

Първоначално нарекла сместа „Mistake Out“, но не могла да си позволи таксата от 400 долара за авторските права върху името. Въпреки обезсърчението тя продължила да усъвършенства формулата, стремейки се продуктът да стане напълно съвършен, преди да го предложи на пазара. Работела по него тайно, защото за разлика от предприемачи като Jack Dorsey и Marc Benioff, тя нямала подкрепата на работодателя си. Започнала дискретно да продава коректора на други секретарки, а по-късно и на търговци на едро.

С разрастването на дейността тя включила в работата и сина си Майкъл, както и негови приятели тийнейджъри, на които плащала по един долар на час да пълнят бутилки и да лепят етикети в гаража ѝ. Четири години след създаването на „Mistake Out“ случайно подписала служебно писмо с името на частната си фирма и била уволнена. Това обаче ѝ позволило да се посвети изцяло на бизнеса, който по-късно преименувала на Liquid Paper и патентовала.

Компанията привлякла големи клиенти като General Electric и IBM и продължила да расте стабилно. До 1975 г. вече произвеждала по 25 милиона бутилки годишно. Греъм поела значителен риск, инвестирайки време и средства в мечтата си, но успехът ѝ донесъл огромни финансови ползи. В крайна сметка тя продала компанията на Gillette за 47,5 милиона долара. Малко след сделката починала неочаквано от инсулт, а синът ѝ – по-късно член на групата The Monkees – наследил 25 милиона долара и продължил делото ѝ, разказвайки вдъхновяващата ѝ история.

