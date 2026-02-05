Инфлацията в еврозоната спада до 1,7%: Ще промени ли ЕЦБ лихвените проценти?

На месечна основа потребителските цени в еврозоната са се свили

Инфлацията в еврозоната продължи да се понижава през януари, достигайки 1,7% – най-ниското ѝ равнище от септември 2024 г. и под средносрочната цел от 2% на Европейската централна банка. По предварителни данни на Евростат годишният темп се е забавил от 2,0% през декември, в съответствие с пазарните очаквания, като спадът е подкрепен основно от рязкото поевтиняване на енергията, предава Еuronews.

Базовата инфлация, която изключва цените на храните и енергията, също отчете допълнително забавяне – от 2,3% до 2,2% на годишна база, най-ниското ниво от октомври 2021 г. На месечна основа потребителските цени в еврозоната са се свили с 0,5%, което представлява най-силното понижение от ноември 2023 г. насам.



По компоненти услугите продължават да имат най-висок годишен ръст от 3,2%, макар и с понижение спрямо 3,4% през декември. Цените на храните, алкохола и тютюна леко се ускориха до 2,7%, докато неенергийните промишлени стоки отбелязаха умерено увеличение от 0,4%. В същото време енергийните цени се сринаха с 4,1% на годишна база, задълбочавайки спада от 1,9% месец по-рано.

Сред големите икономики в еврозоната инфлацията остана относително ниска. Германия отчете годишен темп от 2,1%, близък до средния за блока, докато Италия регистрира едва 1%, което отразява слабото вътрешно търсене. Франция се открои с изключително ниска инфлация от 0,4% – най-ниската в еврозоната, а Словакия отчете най-високото равнище от 4,2%.

Според някои икономисти обаче спадът на инфлацията не е еднозначно положителен сигнал. Почетният професор и икономически съветник в MHA Джо Нелис посочи, че дезинфлацията до голяма степен се дължи на слабия икономически растеж и ограниченото търсене. Макар поевтиняването на енергията да допринася за забавянето, основната инфлация остава сравнително устойчива, а растежът в много части на еврозоната продължава да е слаб, което не създава предпоставки за ново затягане на паричната политика.

Очакванията са Европейската централна банка да запази лихвените проценти без промяна на първото си заседание за годината. Анализатори от Goldman Sachs и Ebury смятат, че текущата политика остава подходяща, като председателят Кристин Лагард вероятно отново ще подчертае, че тя е „в добро състояние“. Пазарите вече отчитат вероятност за евентуално намаление на лихвите по-късно през годината, докато Bank of America прогнозира понижение с 25 базисни пункта през март 2026 г. Реакцията на финансовите пазари остана слаба – еврото се задържа около 1,18 долара, доходността по германските облигации остана стабилна, а водещите борсови индекси в еврозоната отчетоха умерени ръстове.

