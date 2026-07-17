Тази страна забранява продажбата на енергийни напитки на лица под 16 години

Новите правила ще важат за магазини, ресторанти, кафенета, вендинг автомати и онлайн платформи

От април следващата година в Англия ще бъде забранена продажбата на енергийни напитки с високо съдържание на кофеин на деца под 16-годишна възраст, съобщиха британските власти, цитира БТА. Новите правила ще важат за магазини, ресторанти, кафенета, вендинг автомати и онлайн платформи, които няма да могат да продават напитки с повече от 150 мг кофеин на литър на деца и тийнейджъри.

Забраната няма да обхваща безалкохолни напитки с по-ниско съдържание на кофеин, като например диетична кока-кола, както и чай и кафе. Над определения лимит обаче попадат популярни енергийни напитки като Red Bull, Monster, Relentless и Prime.

Основната цел на новите мерки е да се намалят нивата на затлъстяване сред децата и да се предотвратят здравословни проблеми, свързани с прекомерния прием на кофеин. Сред тях са нарушенията на съня, повишената тревожност, затруднената концентрация и по-слабите резултати в училище.

В редица европейски държави вече съществуват подобни ограничения. В Литва, Латвия, Полша, Румъния, България и Унгария минималната възраст за покупка на енергийни напитки е 18 години, докато в Норвегия тя е 16 години. В Австрия темата продължава да се обсъжда, но към момента няма законово въведена забрана.

Австрийската организация за защита на потребителите Foodwatch провежда експеримент, при който деца успяват да закупят енергийни напитки от заведения. След пускането на известна енергийна напитка през април тази година организацията изпраща деца на 8, 11 и 14 години в обекти във Виена и околностите. Те получават напитката без служителите да проверят възрастта им. Според информацията на сайта на веригата напитката съдържа 31 мг кофеин на 100 мл и не се препоръчва за деца и бременни жени.

По изчисления на Foodwatch една стандартна чаша от енергийната напитка, съдържа около 93 мг кофеин, което е повече от количеството кофеин в кенче Red Bull от 250 милилитра. Това поставя въпроса за необходимостта от по-строг контрол върху продажбата на подобни напитки на непълнолетни.