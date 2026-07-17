След години нестабилност: Зехтинът в Испания се задържа на цена от 3,9 евро за кг

Испания, заедно с Италия и Гърция, остава сред водещите производители на зехтин

Пазарът на зехтин навлиза в период на стабилизация след години на безпрецедентна нестабилност, заявяват от най-големият производител в сектора. Според главния изпълнителен директор Кристобал Валдес сложният пазарен цикъл през периода 2022–2024 г., който оказа силно, но временно влияние върху индустрията, вече е останал в миналото. По думите му благоприятните валежи в основните страни производителки, сред които и Испания, създават условия за добра реколта, което ще укрепи и балансира световното предлагане, цитира БТА.

Изявлението на Валдес идва на фона на опасенията на анализатори, че климатичните промени, недостигът на валежи, както и болестите и вредителите по маслиновите насаждения могат да предизвикват сериозни сезонни колебания в производството. Компанията определя периода между 2022 и 2024 г. като един от най-тежките в историята на сектора. Продължителните засушавания и екстремните горещини в Южна Европа унищожиха значителна част от реколтата, което доведе до рязко поскъпване на зехтина и затрудни както производителите, така и потребителите.

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Според Валдес настоящото стабилизиране на доставките осигурява по-голяма предвидимост по цялата верига на доставки и създава условия за по-устойчива ценова среда. Това, от своя страна, насърчава възстановяването на търсенето от домакинствата по света. Испания, заедно с Италия и Гърция, остава сред водещите производители на зехтин, като цените на испанския зехтин служат за ориентир на световния пазар.

По последни данни на Европейската комисия цената на зехтина „екстра върджин“ в Испания се задържа около 3,9 евро за килограм, като тенденцията на понижение от началото на годината продължава. Това е значително под рекордните нива от януари 2024 г., когато цените на едро достигнаха 9,3 евро за килограм. Освен увеличението на продажбите на основните пазари, Валдес отбелязва и устойчив ръст на броя на домакинствата в САЩ, които използват зехтин.

Компанията отдава част от този успех на обновения дизайн на своите опаковки. Според Валдес иновациите, насочени към удобството на потребителите, играят ключова роля за разширяването на пазарния дял в САЩ. Зехтинът е третият по значение земеделско-хранителен експортен продукт на Испания със средно годишно производство от 1,3 милиона метрични тона. Той допълва, че бъдещият растеж на пазара ще се определя основно от продукти, съобразени със съвременните кулинарни навици, особено сред младите потребители.