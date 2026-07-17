ФИФА забогатя, докато феновете плащаха: Кой спечели и кой загуби милиони от Мондиал 2026?

Приходите идват от телевизионни права, лицензи, спонсорства, продажба на билети и ВИП пакети

Тазгодишното Световно първенство е най-мащабното в историята. Участието на повече национални отбори и увеличеният брой мачове привличат още повече зрители и създават нови възможности за печалба. Докато футболистите играят на терена, извън него се генерират милиарди долари.

Най-големият финансов победител безспорно е ФИФА. След рекордните 7,6 млрд. долара приходи от Мондиал 2022 в Катар, се очаква първенството през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико да донесе още повече средства, особено след разширяването на турнира до 48 отбора. Приходите идват от телевизионни права, лицензи, спонсорства, продажба на билети и ВИП пакети. Организацията печели и от официалната платформа за препродажба на билети, където събира 15% такса както от купувача, така и от продавача. Обмисля се дори бъдещо разширяване до 64 отбора, което би привлякло още повече зрители и приходи, предава ВВС.

Снимка: Getty Image

За феновете обаче турнирът се оказва сериозно финансово предизвикателство. Освен високите цени на билетите, широко се обсъжда и динамичното ценообразуване на ФИФА, при което стойността им нараства при по-голямо търсене. Дори президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че не би платил около 1000 долара за билет за първия мач на страната си. Билетите за финала на стадион „МетЛайф“ достигат официална цена от 32 970 долара, а при препродажба някои оферти надхвърлят 2 милиона долара. Освен това феновете плащат значително повече за транспорт, настаняване и храна. Показателен пример е увеличението на цената на влаковите билети до стадиона – от обичайните 12,90 долара до 150 долара, като след общественото недоволство сумата е намалена, но остава значително по-висока от нормалната.

Сред печелившите са още телевизионните оператори, спонсорите и търговците на спортни артикули. Въпреки огромните разходи за телевизионни права, високата гледаемост им позволява да реализират значителни приходи от реклама. Въведените почивки за хидратация се превръщат в нова възможност за продажба на рекламно време. Официалните спонсори като Adidas и Coca-Cola инвестират огромни средства, но печелят от глобалната популярност на турнира. Продажбите на екипи също бележат рекорди - Nike отчита повече от двойно увеличение спрямо Световното първенство през 2022 г., като най-продаван е екипът на Англия, а Adidas отчита най-голям интерес към този на Мексико. JD Sports също съобщава за безпрецедентен ръст в продажбите на национални фланелки.

Снимка: Reuters

Не всички обаче извличат очакваните икономически ползи. Градовете домакини, въпреки увеличения поток от туристи, не постигат съществени дългосрочни икономически резултати. Според експерти временният ръст на заетостта е основно в нископлатени позиции в сферата на услугите и не води до трайно увеличаване на богатството. Хотелският сектор също остава разочарован, тъй като очакваното търсене не се реализира, а в много градове резервациите дори изостават спрямо предходни години. За сметка на това букмейкърските компании са сред големите победители - прогнозира се залозите по време на турнира да достигнат около 50 млрд. долара благодарение на по-големия брой срещи и разширяването на пазара за спортни залози, особено в Съединените щати.