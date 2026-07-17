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БГ Бизнес Министерството на финансите ще предложи ДЦК за 100 млн. евро на аукцион

Министерството на финансите ще предложи ДЦК за 100 млн. евро на аукцион

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това ще бъде десети аукцион за емитиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година

Министерството на финансите ще предложи на вътрешния пазар 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 100 млн. евро на аукцион, насрочен за 27 юли тази година, става известно от съобщение на сайта на Българската народна банка.

Това ще бъде десети аукцион за емитиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на настоящата 2026 година, сочи справка в данните на Министерството на финансите. Предлаганите ДЦК са от емисия № BG 20 301 26 119, която бе преотворена в рамките на три аукциона през тази година.

При успешно пласиране новият дълг, набран на вътрешния пазар през 2026 година, ще достигне 1,51 млрд. евро, а общият размер на емитирания нов дълг за годината ще нарасне до 4,01 млрд. евро. На 7 юли тази година България успешно емитира облигации в три транша за 2,5 млрд. евро на международните капиталови пазари, припомни БТА.

Според проекта на Закон за държавния бюджет за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро, включително заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1 на сто от БВП.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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