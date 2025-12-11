BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68113 BGN
Петрол
61.68 $/барел
Bitcoin
$90,565.8
Последвайте ни
1 USD
1.68113 BGN
Петрол
61.68 $/барел
Bitcoin
$90,565.8
БГ Бизнес Онлайн банкирането спира за няколко дни след въвеждането на еврото

Онлайн банкирането спира за няколко дни след въвеждането на еврото

bTV Бизнес екип

Ето какво трябва да знаете

При преминаването от левове в евро няколко дни в страната няма да е възможно да се извършват финансови операции през онлайн и мобилно банкиране.

Банките вече изпращат на клиентите си съобщения за периода, в който електронните им канали за разплащания няма да работят. Те варират от два до четири дни

По този повод банките съветват: "Планирайте предварително своите онлайн банкови операции, направете важните преводи и плащания преди посочените от вашата банка часове и дати".

Плащат 23 000 евро за 100 дни: Търсят доброволци за необичаен експеримент

Причината за този дълъг период на блокирани електронни разплащания е, че те са зависими от времето за превалутиране на основните счетоводни банкови системи и салдата по всички сметки на клиентите (разплащателни, депозитни, спестовни, както и кредитните им сметки), обясняват от финансовите институции. Промяната на всички тези системи, вкл. платежните системи за местни и международни преводи, системите за онлайн и мобилното банкиране и други, изисквала по-продължително технологично време, пише "Сега".

Преди Коледа: Какви са цените на коледните елхи тази година?

Така към временното спиране за няколко часа на работата на ПОС-терминалите, се прибавя и още едно затруднение в разплащанията по новогодишните празници, което всички българи трябва да имат предвид. Припомняме, че българските банки вече информираха за спиране на плащанията през ПОС-терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и за онлайн покупки, от  21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 01.00 часа на 1 януари 2026 г. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата