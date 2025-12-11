Кабинетът „Желязков“ подаде оставка: Какво означава това за Бюджет 2026?

Какво означава удължителният закон за бюджета?

Кабинетът „Желязков“ официално подаде оставка. Премиерът заяви оттеглянето на кабинета минути преди гласуването на шестия вот на недоверие към правителството. Той отбеляза, че въпреки усилията на правителството, техните действия не са били разбрани нито от опозицията, нито от гражданите. Според него, ако Бюджет 2026 не бъде приет до края на месеца, ще бъде внесен закон за удължаване на действащата финансова рамка.



Какво представлява удължителният закон за бюджета?

Ако парламентът не постигне съгласие за бюджета на 2026 година, се прилага т.нар. удължителен закон. С него приходите се събират според действащите закони, а разходите и трансферите се извършват не повече от размера им за същия период на предходната година.

В началото на 2025 г. правителството отново не успя да приеме бюджета за 2025 г. до края на 2024 г. За целта служебният кабинет внесе специален Законът за събирането на приходи и извършването на разходи, който влезе в сила със задна дата от 1 януари и бе валиден до края на март, с уточнението, че през това време се очаква приемането на редовния държавен бюджет. През 2025 правителството прие държавния бюджет на 24.02.2025 година.

Как функционира удължаването на бюджета?

Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2025 г. урежда функционирането на държавния бюджет до приемането на новия Закон за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 г., като неговата продължителност е ограничена до три месеца. Приходите се събират по действащите закони, а разходите и трансферите се изпълняват в размерите, определени за същия период на предходната година.



В случай че приходите не покриват разходите, лимитите се намаляват пропорционално, като приоритет имат заплатите и социалните плащания. С решение на Министерския съвет могат да се финансират капиталови разходи или други разходи от наличности от предходната година, с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

До приемането на съответните бюджети се прилагат параметрите, базата, критериите и ограниченията от предходната година за всички видове разходи, включително осигурителни плащания, пенсии, обезщетения и здравноосигурителни вноски. Пенсиите и социалните плащания се изплащат в пълен размер, а приходите от осигуровки и здравноосигурителни вноски се събират според съществуващите правила и механизми, гарантирайки непрекъснатото функциониране на социалната и здравната система до приемането на новите бюджети.

