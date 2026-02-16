BGN → EUR
БГ Бизнес Дума на деня: Застрахователен риск

Дума на деня: Застрахователен риск

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава думата "застрахователен риск"?

Застрахователният риск представлява вероятността да настъпи бъдещо, несигурно събитие, което може да причини вреди или загуби на дадено лице или организация. Той е основен елемент в застраховането, тъй като без наличие на риск не може да съществува застрахователен договор. За да бъде един риск застрахователен, той трябва да бъде случаен, възможен и измерим по отношение на вероятността и размера на потенциалната щета.

В практиката застрахователните рискове се разделят на различни видове имуществени, лични и отговорностни. Имуществените рискове обхващат щети върху имущество, като пожар, кражба или природни бедствия. Личните рискове са свързани със здравето и живота на хората заболяване, злополука или смърт. Рисковете, свързани с гражданска отговорност, възникват при причиняване на вреди на трети лица, за които застрахованият носи правна отговорност.

Оценката на застрахователния риск е важен процес, чрез който застрахователят определя размера на премията и условията по договора. Тя включва анализ на статистически данни, вероятности и фактори, които могат да увеличат или намалят риска. Чрез правилното разпределение на риска между много застраховани лица се постига финансова стабилност и възможност за обезщетяване на настъпилите щети.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

