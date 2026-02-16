Дума на деня: Застрахователен риск

Какво означава думата "застрахователен риск"?

Застрахователният риск представлява вероятността да настъпи бъдещо, несигурно събитие, което може да причини вреди или загуби на дадено лице или организация. Той е основен елемент в застраховането, тъй като без наличие на риск не може да съществува застрахователен договор. За да бъде един риск застрахователен, той трябва да бъде случаен, възможен и измерим по отношение на вероятността и размера на потенциалната щета.

В практиката застрахователните рискове се разделят на различни видове – имуществени, лични и отговорностни. Имуществените рискове обхващат щети върху имущество, като пожар, кражба или природни бедствия. Личните рискове са свързани със здравето и живота на хората – заболяване, злополука или смърт. Рисковете, свързани с гражданска отговорност, възникват при причиняване на вреди на трети лица, за които застрахованият носи правна отговорност.

Оценката на застрахователния риск е важен процес, чрез който застрахователят определя размера на премията и условията по договора. Тя включва анализ на статистически данни, вероятности и фактори, които могат да увеличат или намалят риска. Чрез правилното разпределение на риска между много застраховани лица се постига финансова стабилност и възможност за обезщетяване на настъпилите щети.

