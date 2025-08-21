Тази страна ще се опита да победи корупцията с AI в опит да стане част от ЕС

Прогнозата е един ден да има министерство, управлявано от изкуствен интелект

Докато останалата част от Европа спори относно безопасността и обхвата на изкуствения интелект, Албания го използва, за да ускори присъединяването си към ЕС. Страната дори обмисля министерство, управлявано от изкуствен интелект.

Премиерът Еди Рама спомена миналия месец изкуствения интелект като инструмент за изкореняване на корупцията и повишаване на прозрачността, като заяви, че тази технология скоро може да се превърне в най-ефективния член на албанското правителство.

„Един ден може дори да имаме министерство, управлявано изцяло от изкуствен интелект. По този начин няма да има нито шуробаджанащина, нито конфликти на интереси. Местни разработчици дори биха могли да работят върху създаването на AI модел, който да бъде „избран“ за министър, което би могло да направи страната „първата с правителство от AI министри и AI министър-председател“, каза Рама на пресконференция през юли, докато обсъждаше дигитализацията.

Въпреки че все още не са предприети официални стъпки и постът на Рама не е официално овакантен, премиерът заяви, че идеята трябва да се разглежда сериозно.

Бен Блуши, бивш политик от управляващата партия, каза, че вярва, че няма от какво да се страхуваме и че държави, управлявани от AI, са реална възможност, която би могла напълно да преобърне представите ни за демокрация.

„Защо трябва да избираме между две или повече човешки опции, ако услугата, която получаваме от държавата, може да се върши от изкуствен интелект? Обществата ще се управляват по-добре от AI, отколкото от нас, защото той не прави грешки, не иска заплата, не може да бъде корумпиран и не спира да работи“, заяви Блуши.

Албания отдавна се бори с корупцията във всички сфери на обществото и политиката не прави изключение. Управляващата партия има солиден списък от служители, обвинени и осъдени за корупция. Лидерът на опозицията Сали Бериша в момента е подсъдим по дело за корупция, а бившият премиер и президент Илир Мета е в затвора.

