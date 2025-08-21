1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
Свят Кои копчета за кола се използват най-често и защо се повреждат?

Кои копчета за кола се използват най-често и защо се повреждат?

bTV Бизнес екип

Те са навсякъде и се износват много често

Когато мислим за поддръжка на автомобил, често се фокусираме върху по-големите системи – двигател, спирачки, окачване. Но истината е, че в ежедневието най-често използваме именно копчетата в колата. Те са навсякъде – за фарове, електрически стъкла, аварийни светлини, климатик, централно заключване и още. С времето тези елементи се износват и повреждат, но някои от тях го правят по-често – ето кои.

Копче за електрически стъкла

Това е едно от най-използваните копчета за кола, особено през топлите месеци. При това не само от шофьора, но и от всички пътници.

Основните причини за повредата на този елемент са:

  • честа употреба и прекомерен натиск
  • замърсяване с прах и влага
  • износен вътрешен механизъм

Подмяната на тези износени авточасти не е сложна, а наличието на качествени автоаксесоари на пазара прави монтажа им в колата бърз и достъпен, пише Fuelo.

Копче за аварийни светлини

Копчето за включване и изключване на аварийни светлини се използва не само при аварии, но и когато спираме колата временно, при паркиране и каране назад или за да покажем на водача зад нас, че отпред има някаква опасност.

Повреда в тази авточаст може да настъпи лесно, особено при износени ел. компоненти или механично счупване. Но тъй като функцията му е критична за безопасността, то трябва винаги да бъде в пълна изправност и да се сменя незабавно, когато е износено.

Бутон за фарове

Всяко пътуване с кола започва с включване на фаровете. В много автомобили управлението става чрез ротационен или push бутон, в който също могат да настъпят повреди. Най-широко срещани са те при по-стари коли или при честа смяна между къси и дълги светлини. Ако това копче е износено и не работи, но крушките са здрави, проблемът вероятно е в електрическата част на бутона.

Бутон за подгрев на задно стъкло или огледала

Подгревът на стъклата и огледалата е изключително важен през зимата. Обикновено се използва интензивно в студените месеци и стои неизползван през останалото време. Това води до механично блокиране или електрически повреди.

Копче за централно заключване

С нарастването на електронното управление в колите, копчето за централно заключване става все по-важно. То обикновено се използва за бързо заключване на всички врати при потегляне и често се поврежда поради натрупване на влага или при небрежно използване.

Когато едно копче за кола е износено, това не е само неудобство, а и въпрос на безопасност. Редовната проверка, своевременната смяна и изборът на качествени авто бутони са малки стъпки с голям ефект за общото състояние на колата.

