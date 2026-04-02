×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Последвайте ни
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Свят Тази страна ще инвестира 900 млн. долара в системи против дронове

bTV Бизнес екип

Министърът на отбраната Пал Йонсон подчерта, че „в момента повече от всякога е важно да се инвестира в противовъздушна отбрана“

Шведското правителство съобщи, че ще инвестира над 900 милиона долара във военновъздушната отбрана и системите за защита срещу дронове. Средствата ще бъдат насочени към различни технологии, включително радарни системи, противовъздушни оръжия и платформи за електронна война, предава БГНЕС. 

Пакетът на стойност 8,7 милиарда крони (916 милиона долара) представлява повече от половината от обявеното през януари финансиране за противовъздушна отбрана, съобщава АФП. Така инвестицията се вписва в по-широка стратегия за укрепване на отбранителните способности на страната.

Министърът на отбраната Пал Йонсон подчерта, че „в момента повече от всякога е важно да се инвестира в противовъздушна отбрана“, като отбеляза, че това важи за всички държави членки на НАТО. Той добави, че генералният секретар на алианса Марк Рюте е заявил необходимостта капацитетът за противовъздушна отбрана в рамките на НАТО да бъде увеличен с над 400 процента.

Правителството уточни, че вече са подписани договори с производители, сред които шведската компания Saab и BAE Systems Bofors — местно подразделение на британската BAE Systems. Това партньорство цели да ускори модернизацията на отбранителните системи.

Колко струва ракетата за космическата мисия Artemis II?

Очаква се доставките да започнат през 2027 г., което според Йонсон е „сравнително бързо“, предвид натиска върху европейската отбранителна индустрия да отговори на нарастващото търсене. Междувременно напрежението в рамките на НАТО остава, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази критики към алианса, а държавният секретар Марко Рубио предупреди, че Вашингтон може да преразгледа отношенията си с него.

Йонсон заяви, че не тълкува тези сигнали като намерение САЩ да напуснат НАТО, но подчерта, че е ясно, че Европа трябва да поеме по-голям дял от отговорността за собствената си отбрана. Според него решението е в увеличаване на инвестициите във въоръжените сили и засилване на отбранителния капацитет на европейските държави.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Стефани Боова

Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата