Тази страна ще инвестира 900 млн. долара в системи против дронове

Министърът на отбраната Пал Йонсон подчерта, че „в момента повече от всякога е важно да се инвестира в противовъздушна отбрана“

Шведското правителство съобщи, че ще инвестира над 900 милиона долара във военновъздушната отбрана и системите за защита срещу дронове. Средствата ще бъдат насочени към различни технологии, включително радарни системи, противовъздушни оръжия и платформи за електронна война, предава БГНЕС.

Пакетът на стойност 8,7 милиарда крони (916 милиона долара) представлява повече от половината от обявеното през януари финансиране за противовъздушна отбрана, съобщава АФП. Така инвестицията се вписва в по-широка стратегия за укрепване на отбранителните способности на страната.

Министърът на отбраната Пал Йонсон подчерта, че „в момента повече от всякога е важно да се инвестира в противовъздушна отбрана“, като отбеляза, че това важи за всички държави членки на НАТО. Той добави, че генералният секретар на алианса Марк Рюте е заявил необходимостта капацитетът за противовъздушна отбрана в рамките на НАТО да бъде увеличен с над 400 процента.

Правителството уточни, че вече са подписани договори с производители, сред които шведската компания Saab и BAE Systems Bofors — местно подразделение на британската BAE Systems. Това партньорство цели да ускори модернизацията на отбранителните системи.

Очаква се доставките да започнат през 2027 г., което според Йонсон е „сравнително бързо“, предвид натиска върху европейската отбранителна индустрия да отговори на нарастващото търсене. Междувременно напрежението в рамките на НАТО остава, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази критики към алианса, а държавният секретар Марко Рубио предупреди, че Вашингтон може да преразгледа отношенията си с него.

Йонсон заяви, че не тълкува тези сигнали като намерение САЩ да напуснат НАТО, но подчерта, че е ясно, че Европа трябва да поеме по-голям дял от отговорността за собствената си отбрана. Според него решението е в увеличаване на инвестициите във въоръжените сили и засилване на отбранителния капацитет на европейските държави.