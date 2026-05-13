Свят Акциите на тази компания скочиха с близо 1000%

bTV Бизнес екип

Компанията разработва фотонни и полупроводникови компоненти за центрове за данни с изкуствен интелект и 5G мрежи

Европейските фондови пазари започнаха бурно 2026 г., като регионалният индекс Euro STOXX 600 е нараснал с 3,5% от началото на годината, изоставайки от 8-процентния ръст на S&P 500. Въпреки това отделни компании отбелязаха далеч по-сериозни движения, а някои акции поскъпнаха с няколкостотин процента. Основните двигатели на ръста са бумът на изкуствения интелект, напрежението в Близкия изток, повишеното търсене на енергийна инфраструктура и засиленият интерес към отбранителни и стратегически технологии, предава Еuronews. 

Сред най-големите печеливши е шведската Sivers Semiconductors, чиито акции са скочили с 947%. Компанията разработва фотонни и полупроводникови компоненти за центрове за данни с изкуствен интелект и 5G мрежи. Инвеститорският интерес се засили заради растящото търсене на оптични технологии за обработка на огромните изчислителни нужди на ИИ системите. Френската Soitec също отбеляза впечатляващ ръст от 639%, въпреки по-слабите приходи, тъй като инвеститорите оценяват ключовата ѝ роля във веригата за доставки на технологии за изкуствен интелект.

В индустриалния сектор инвеститорите отново насочиха вниманието си към водородните и горивните технологии. Британската Ceres Power е поскъпнала с 237%, след като интересът към алтернативни енергийни решения за центрове за данни се увеличи. Друга британска компания – ITM Power – добави 173% към стойността си благодарение на по-добрите финансови резултати и партньорството с германския отбранителен гигант Rheinmetall по проекти за синтетични горива, свързани с веригите на доставки на НАТО.

В сектора на здравеопазването френската биотехнологична компания Nanobiotix е поскъпнала с 89%, след напредък в клиничните изпитвания за лечение на рак, подкрепени от Johnson & Johnson. В същото време компаниите, свързани с бързо развиващия се пазар на лекарства за затлъстяване и диабет на база GLP-1, също отбелязаха сериозни печалби. Швейцарската PolyPeptide е увеличила стойността си с 51% заради силното търсене на пептидни съставки за лекарства за отслабване.

Геополитическото напрежение около Ормузкия проток също оказа сериозно влияние върху европейските пазари. Seplat Energy спечели от по-високите цени на петрола, а операторът на танкери d'Amico International Shipping отчете ръст от 84% заради удължените и по-скъпи корабни маршрути. В туризма испанската Meliá Hotels отбеляза повишение от 43%, тъй като туристите все по-често предпочитат средиземноморски дестинации вместо части от Близкия изток.

Сред останалите силно представящи се компании са румънската Premier Energy, която удвои стойността си благодарение на инвестиции във възобновяема енергия и системи за съхранение, както и испанската Cox ABG Group, чиито акции са нагоре с 53% след голямо придобиване в Мексико. Анализаторите посочват три основни тенденции зад ръста на европейските акции през 2026 г. — развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект, геополитическите промени и засиления интерес към сливания, придобивания и стратегически корпоративни сделки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

