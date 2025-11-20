BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Последвайте ни
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Блясък Ъшър съди инвеститори, за да си върне 700 хил. долара, дадени за покупка на имот

Ъшър съди инвеститори, за да си върне 700 хил. долара, дадени за покупка на имот

bTV Бизнес екип

Според иска, в края на 2024 г. трима мъже се обърнали към Ъшър с идеята да стартират ресторант

Музикалният изпълнител и развлекателен мениджър Ъшър заведе съдебен иск срещу група инвеститори, които планират откриването на нов ресторант и лаундж в Атланта. В документацията, подадена наскоро в съда в Атланта, адвокатите му посочват, че Ъшър Реймънд IV е отпуснал заем от 1,7 млн. долара на инвеститорите за покупка на имот, предназначен за бъдещия проект Homage ATL, предава АР news.

Снимка: Getty Images / iStock

Според иска, в края на 2024 г. трима мъже се обърнали към Ъшър с идеята да стартират ресторант и лаундж бар в квартал Бъкхед“. Макар че певецът отказал да стане инвеститор, той се съгласил да отпусне заем от 1,7 млн. долара, за да се придобие търговският имот.

Парите били преведени по доверителната сметка на адвоката от Атланта, Алсид Оноре, който представлявал част от инвеститорите и е посочен като ответник в делото. След като сделката не се осъществила, Ъшър поискал връщането на средствата. През август той получил обратно 1 млн. долара, но комуникацията с инвеститорите прекъснала и останалите 700 000 долара не били възстановени.

Популярен създател на съдържание разкри колко от своята компания притежава

Оноре препратил въпросите към своя адвокат Клифърд Хардуик IV, който заяви: Нямам съществен коментар по въпрос, който е предмет на съдебно производство. Въпреки това съм уверен, че г-н Оноре ще бъде оправдан от всякаква гражданска отговорност.“

Един от ответниците, музикалният продуцент и автор на песни Брайън-Майкъл Кокс, посочи в Instagram, че е пасивен миноритарен акционер“ в една от замесените компании и подчерта, че 27-годишното му приятелство с Ъшър остава непокътнато. В иска са посочени и още двама мъже от Атланта, като на този етап в съдебните документи не са упоменати техни адвокати.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата