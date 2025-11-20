Ъшър съди инвеститори, за да си върне 700 хил. долара, дадени за покупка на имот

Според иска, в края на 2024 г. трима мъже се обърнали към Ъшър с идеята да стартират ресторант

Музикалният изпълнител и развлекателен мениджър Ъшър заведе съдебен иск срещу група инвеститори, които планират откриването на нов ресторант и лаундж в Атланта. В документацията, подадена наскоро в съда в Атланта, адвокатите му посочват, че Ъшър Реймънд IV е отпуснал заем от 1,7 млн. долара на инвеститорите за покупка на имот, предназначен за бъдещия проект Homage ATL, предава АР news.

Снимка: Getty Images / iStock

Според иска, в края на 2024 г. трима мъже се обърнали към Ъшър с идеята да стартират ресторант и лаундж бар в квартал „Бъкхед“. Макар че певецът отказал да стане инвеститор, той се съгласил да отпусне заем от 1,7 млн. долара, за да се придобие търговският имот.

Парите били преведени по доверителната сметка на адвоката от Атланта, Алсид Оноре, който представлявал част от инвеститорите и е посочен като ответник в делото. След като сделката не се осъществила, Ъшър поискал връщането на средствата. През август той получил обратно 1 млн. долара, но комуникацията с инвеститорите прекъснала и останалите 700 000 долара не били възстановени.

Оноре препратил въпросите към своя адвокат Клифърд Хардуик IV, който заяви: „Нямам съществен коментар по въпрос, който е предмет на съдебно производство. Въпреки това съм уверен, че г-н Оноре ще бъде оправдан от всякаква гражданска отговорност.“

Един от ответниците, музикалният продуцент и автор на песни Брайън-Майкъл Кокс, посочи в Instagram, че е „пасивен миноритарен акционер“ в една от замесените компании и подчерта, че 27-годишното му приятелство с Ъшър остава непокътнато. В иска са посочени и още двама мъже от Атланта, като на този етап в съдебните документи не са упоменати техни адвокати.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN